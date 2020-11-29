Открыта станция метро "Площадь Якуба Коласа"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыта для пассажиров станция метро "Площадь Якуба Коласа", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Ранее для обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход были закрыты пять станций метро, в том числе "Площадь Победы", "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". "Поезда следуют без остановки на этих станциях", - уточняли в метрополитене.

Кроме того, на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости), поезда на этой станции останавливаются.-0-