Открытие детского дома семейного типа дало начало акции "Наши дети" в Могилеве

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня торжественно открыли новый детский дом семейного типа. Здесь будет проживать приемная семья Галины Литвиновой и Святослава Кривоносова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для каждого взрослого человека, не говоря уже о детях, семейные ценности самые важные в жизни, - сказал во время открытия председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин. - Тепло, семейный уют, забота родных и близких жизненно необходимы детям. Однако бывает так, что порой они остаются без попечения родителей. В этой ситуации юные граждане находят поддержку в лице государства, которое придерживается курса социальной политики. В Могилеве статус оставшихся без попечения родителей имеют 420 ребят. Из них 259 детей воспитываются в 223 опекунских семьях, 78 ребят - в 33 приемных. Еще 49 ребят в составе 8 семей находятся в домах семейного типа. И как хороший подарок к новогодним и рождественским праздникам девятая семья получила новый дом и новый статус".

Сегодня на воспитании у приемных родителей Галины и Святослава находятся 5 несовершеннолетних детей, оставшихся без родительской опеки. Среди них 2 девочки и 3 мальчика в возрасте от 4 до 12 лет. Самая старшая Вера ходит в 7-й класс, младшая Арина - воспитанница детского сада. Третьеклассник Родион появился в семье буквально на днях, накануне новоселья. Мальчик - родной брат двух старших детей. До переезда в новый дом приемная семья жила в трехкомнатной квартире и забрать к себе еще одного ребенка не могла. Сейчас Родиону предстоит воссоединиться с родными, влиться в дружный семейный коллектив и привыкнуть к новому дому.

Галина Литвинова работает приемным родителем в отделе по образованию администрации Октябрьского района Могилева с октября 2020 года. В вопросах воспитания детей опирается на жизненный опыт матери и бабушки. Большое внимание женщина уделяет развитию творческих и умственных способностей воспитанников, старается окружить ребят теплом и заботой. Она поддерживает связь с биологическими семьями детей. Результатом такой работы стала передача несовершеннолетней девочки под опеку родственникам. Ребенок вернулся к родным через год после приобретения статуса оставшейся без попечения родителей.

"Приемным родителем я стала совсем недавно, до этого на протяжении 32 лет трудилась на могилевском филиал ОАО "БЕЛАЗ", - рассказала Галина Литвинова. - У меня одна дочка и двое внуков, когда они стали жить отдельно, в доме стало пусто и неуютно. Тогда стала все чаще появляться мысль, чтобы взять на воспитание приемных детей. Мы долго обсуждали этот вопрос с мужем и детьми и все-таки решились, тем более меня поддержала вся моя семья. Друзьям я объявила, что стану приемной мамой на свой 50-летний юбилей, чем очень всех удивила. Со старшими детками мы уже почти год, малышей взяли несколько месяцев назад - только в августе. Все ребята очень талантливые, маленькие Игорь и Арина увлекаются танцами, подвижные и артистичные. Средний, Витя, хорошо рисует, любит играть в футбол и что-нибудь мастерить. Старшая Вера человек разносторонний - и олимпиадница, и модель, и рукодельница, и хорошая хозяйка на кухне. Каждый ребенок уникальный".

По словам Галины Литвиной, дня нее новоселье очень значимое событие в жизни, которое женщина сравнивает только со свадьбой дочери - также сильно волновалась и переживала. "Мы, конечно же, не ожидали увидеть такой красивый и просторный дом, даже не смели об этом мечтать, - делится своими впечатлениями приемная мама. - Теперь места хватит всем, будем жить хорошо и дружно".

Старшая девочка Вера увидела свой новый дом несколько дней назад и не смогла сдержать эмоций - какой он все-таки большой, уютный и красивый. Раньше она о таком только мечтала, а теперь у нее есть и новая семья, и новое жилье. "В приемной семье я со всеми очень быстро нашла общий язык, хорошие люди, - говорит девочка. - Теперь еще и Родик будет с нами, ведь у нас с братом очень тесная эмоциональная связь! Уверена, ему здесь понравится. Перед праздниками всем детям хочу пожелать исполнения желаний, а особенно тем, кто находится в приюте. Там все хорошо, замечательные воспитатели, но все-таки семейное тепло это не заменит. Желаю, чтобы каждый ребенок обрел семью".

Одноквартирный жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположился по переулку Красной Зорьки, 12. На его строительство было направлено почти Br460 тыс. - в равных долях из городского и республиканского бюджетов. Общая площадь жилья - около 214 кв.м. В доме расположена большая гостиная, 6 спален, кухня, душевая, 3 санузла и балкон. Место позволяет комфортно себя чувствовать на одной территории и детям, и взрослым.

К слову, на улице и 1-м этаже жилого помещения создана безбарьерная среда – установлены пандусы, тактильная плитка, оборудован специальными поручнями санузел. Галина Литвинова имеет опыт воспитания детей с особенностями психофизического развития, поэтому не исключено, что в семье в скором времени может появиться особенный ребенок. Благодаря ряду строительных решений трудностей для его комфортного пребывания здесь не возникнет: жилье предназначено для проживания детей любых категорий по состоянию здоровья. Сам дом рассчитан на одновременное пребывание от 5 до 10 детей. На прилегающей территории установлены скамейка, качели и детская горка, оборудована баскетбольная площадка. Это позволит ребятам проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься физической культурой и спортом.

"Сегодня мы открываем замечательный дом семейного типа, - подчеркнул глава администрации Октябрьского района Могилева Петр Соловьев. - Это в очередной раз подтверждает, что для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и лишенных родительской ласки, государство создает все необходимые условия. В нашем районе это четвертый такой дом. Сейчас в трех домах семейного типа воспитывается 16 детишек, еще 9 будут расти здесь. Новое жилье - вклад в будущее этих ребят, получивших шанс обрести хорошую семью и свой уголок. Тем более что благодаря спонсорам дом полностью оснащен изнутри необходимой мебелью, техникой и даже посудой. Кроме того, в каждой из детских комнат установлен компьютер. Все это должно способствовать комфортному проживанию. Уверен, дети будут счастливы в этом замечательном доме".

На торжественное открытие детского дома семейного типа пришли представители исполнительной власти, а также могилевских предприятий, оказавших спонсорскую помощь приемной семье. В день новоселья они также не оставили родителей и воспитанников дома без внимания. Так, администрация Октябрьского района областного центра вручила сертификат на Br2 тыс. для приобретения мягкого инвентаря, Могилевский горисполком - на Br3 тыс. на покупку корпусной мебели, областной исполнительский комитет - на Br5 тыс. на новую бытовую технику.

Новый детский дом семейного типа Галины Литвиновой стал 55-м в Могилевской области. Первый такой дом появился в регионе 25 лет назад по инициативе Белорусского детского фонда. Сегодня создание детских домов семейного типа - государственная программа, доказавшая за время существования свою эффективность. Ведь гораздо лучше, когда дети воспитываются в семьях, где учатся жить и взаимодействовать в коллективе, вместе работать и отдыхать, помогать и поддерживать друг друга. Однако самое главное, что они продолжают перенимать семейные ценности, расти в любви и заботе, что, безусловно, положительно скажется на их взрослой жизни.-0-

Фото Олега Фойницкого