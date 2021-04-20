Открытие новой ледовой арены в Витебске переносится на вторую половину 2022 года

20 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Открытие новой закрытой ледовой арены в Витебске переносится на вторую половину 2022 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Дмитрий Ходос.

Возведением многофункционального тренировочного комплекса занимается белорусско-чешское ООО "Айс Ринг Технолоджи", созданное с участием СООО "Нативита" (Бешенковичский район) для организации в Витебске профессиональной школы фигурного катания. Первоначально планировалось реализовать проект к осени 2021 года. По словам Дмитрия Ходоса, в 2020 году многие зарубежные производители комплектующего оборудования, задействованного в проекте, попросили отсрочку из-за пандемии коронавируса. Кроме того, инвесторы вынуждены внести коррективы в организацию работ по проектированию объекта, не имеющего аналогов в Беларуси.

В частности, из-за эпидемиологической ситуации пришлось изменить тактику прохождения экспертизы и сертификации используемых инновационных конструктивных решений и технологий. Тем не менее все партнеры по проекту (включая компании Чехии и Словакии) подтверждают свое участие в нем, и при оптимистичном сценарии планируется до конца 2021 года приступить к строительным работам непосредственно на площадке, предположил Дмитрий Ходос. При этом реализация проекта идет в соответствии с графиком, согласованным с Витебским облисполкомом. Объем инвестиций на строительство ледовой арены оценивался в Br4,5 млн, но с учетом форс-мажорных обстоятельств может возрасти, добавил координатор.

Закрытая тренировочная арена разместится рядом с действующим Ледовым дворцом спорта и будет представлять собой арочное сооружение из алюмоцинка, обладающего уникальными антикоррозионными свойствами и долговечностью.

Общая площадь одноэтажного строения составит почти 3,6 тыс. кв.м, в том числе ледовой площадки - 1,8 тыс. кв.м. Объект будет соответствовать требованиям международных федераций фигурного катания и хоккея, одновременно на льду смогут заниматься до 60 спортсменов. В составе арены предусмотрены тренерская, 6 оборудованных раздевалок, хореографический и тренажерный залы, административные помещения, другие сервисные объекты, а также небольшой по вместимости балкон для тренерско-преподавательского состава.

Оригинальность проекта, помимо эргономичных конструктивных решений, обеспечивается использованием инновационного оборудования производства льда. Комплексная интегрированная система чешского производства энергоэффективная и экологически рациональная. Технологические решения позволят не только создавать требуемый режим функционирования ледовой площадки, но и оптимизировать эксплуатационные расходы энергоемкого объекта, в частности, за счет использования энергии таяния льда на нужды теплоснабжения. Благодаря этому арена будет работать в автономном режиме, не подключаясь к городской сети теплоснабжения. Технология примерно в 7 раз снизит затраты на эксплуатацию арены по сравнению с аналогичными объектами. Все технологические процессы будут автоматизированы, чешский партнер готов обучить специалистов, которые займутся обслуживанием оборудования. Более того, инвестор заинтересован в популяризации и продвижении технологий на рынки стран Таможенного союза, а их практическая реализация на объекте в Витебске позволит привлечь внимание и повысить доверие со стороны потенциальных покупателей инновационных решений, отметил Дмитрий Ходос.-0-