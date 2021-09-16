Открытие новых музеев, концерты, фестивали: как Брестская область отметит День народного единства

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области День народного единства отметят во всех крупных городах и районах. Наиболее масштабные мероприятия пройдут в Бресте, Барановичах, Пинске и Березе, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

В областном центре новый для Беларуси праздник начнут отмечать уже сегодня вечером. На набережной Франциска Скорины брестчане проведут акцию "Мы едины". Утро 17 сентября начнется с возложения цветов к обелиску в память о погибших воинах в 1939 и 1941-1945 годах. Речь идет о воинском захоронении у входа в парк культуры и отдыха. Также намечено открытие мемориальной доски. Организаторы обращают внимание водителей, что на время проведения мероприятий - с 9.50 до 10.30 - на ул.Ленина (от путепровода до ул.Мицкевича) будет ограничено движение транспорта.

Обустроят и несколько концертных площадок. Например, они расположатся в парке культуры и отдыха, на ул.Советской. А 18 сентября у торгового центра "Экватор" устроят семейный праздник с участием брестских исполнителей и специальных гостей, обещают фейерверк. В этот день активности будут на набережной. Там можно будет поближе познакомиться с работой сотрудников МЧС, ГАИ, Департамента охраны. Воинские части Брестского гарнизона подготовили тематическую выставку. Запланировано также показательное прохождение по Мухавцу маломерных судов.

В Барановичах 17 сентября в недавно открывшейся школе №1 заработает музей народного единства. К слову, в создании экспозиции помогли барановичские авиаторы. Также в городе проведут молодежный форум, концерты.

В Пинске тоже празднование растянется на несколько дней. Сегодня в городе после капитального ремонта откроют детскую школу искусств, вечером на площади Ленина состоится концерт. Большинство же мероприятий пройдет непосредственно 17 сентября. Например, в парке культуры и отдыха заложат сквер народного единства, здесь же организуют молодежный фестиваль. Любителей активного образа жизни может привлечь тематический велопробег, который пройдет 18 сентября.

Одним из центральных мест празднования Дня народного единства станет Береза. Там после реконструкции откроют мемориал, возведенный на месте концентрационного лагеря Береза-Картузская. В одном из зданий так называемых красных казарм представят экспозицию об истории и быте концлагеря. Завершится день большим концертом. А 18 сентября Березу и Брест свяжет областной автопробег.-0-