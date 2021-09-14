Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 14 сентября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:18 КГК Витебской области выявил резервы для сокращения расходов госорганизаций Регионы
08:11 Открытие памятного знака и высадка яблоневого сада: как в Могилеве отметят День народного единства Регионы
08:04 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии В мире
07:47 Площадь лесных пожаров в России составляет более 163 тыс. га В мире
07:43 "Брестоблимущество" организует тематический аукцион 19 октября Регионы
07:30 Берн и Севилья примут первые матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов Спорт
07:12 КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий Экономика
07:05 Пресс-конференция о проведении вакцинации против гриппа состоится сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня Общество
07:00 Картина дня: дистанционная занятость, акция "Здравствуй, минчанин!" и репортаж о школе волшебников Общество
00:59 Вечером на одной из столичных улиц горел автомобиль Происшествия
00:35 В желудке огромного аллигатора из Миссисипи нашли древние артефакты В мире
13.09.21
13.09.21 23:59 РНК-вакцины оказались неодинаково эффективными для людей разных возрастов В мире
13.09.21 23:33 В Эквадоре тюрьму атаковали при помощи дронов В мире
13.09.21 22:58 Два человека погибли при крушении одномоторного самолета вблизи острова Самос В мире
13.09.21 22:30 В Норвегии завершилось голосование на выборах в парламент В мире
13.09.21 21:53 ВОЗ: неравенство в распределении вакцин является пятном на коллективной совести В мире
13.09.21 21:45 Генсек ШОС поздравил победителей международного молодежного конкурса юных послов культуры Общество
13.09.21 21:18 Более 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна "Чанту" В мире
13.09.21 21:09 Домников: политически ангажированные решения не служат укреплению взаимоотношений между странами Общество
13.09.21 20:54 Китай отправит Афганистану помощь на более чем $30 млн и 3 млн доз вакцин от COVID-19 В мире
13.09.21 20:38 Более 1 млн школьников Нью-Йорка вернулись к очному обучению В мире
13.09.21 20:20 Пиневич: цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением Общество
13.09.21 19:40 В Беларуси в прошлом году пользователями библиотек стали более 2,9 млн человек Общество
13.09.21 19:19 Более 120 ученых из 9 стран собрал семинар по аналитическим методам анализа в БГУ Общество
13.09.21 19:02 ООН: существует серьезная угроза полного экономического коллапса Афганистана В мире
13.09.21 18:37 Доработан проект плана мероприятий Года народного творчества и культурного наследия в СНГ Общество
13.09.21 18:23 Цены на топливо в Беларуси изменяются с 14 сентября Экономика
13.09.21 18:22 Какая связь между вспышкой на Солнце и инсультом? Эксперты – о магнитных бурях Ссылки на БелТА Плюс
13.09.21 18:09 В Узде в погоне за пьяным водителем инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
14 сентября 2021, 08:11

Открытие памятного знака и высадка яблоневого сада: как в Могилеве отметят День народного единства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Третьяк: появление Дня народного единства в календаре восстановило справедливость
БРСМ посвятит Дню народного единства форум студенческих отрядов

14 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Могилеве утверждена программа мероприятий, посвященных Дню народного единства "Беларусь - единая: единство, развитие, независимость". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Приуроченные к государственному празднику мероприятия начнутся 14 сентября в областной библиотеке им.В.И.Ленина. Здесь пройдет встреча членов могилевского отделения Союза писателей с творческой общественностью.

Во Дворце культуры области 15 сентября могилевская молодежь пообщается с паралимпийцем, бизнесменом, общественным деятелем и мотивационным тренером Алексеем Талаем. Он расскажет подрастающему поколению о силе человеческого духа, а также о том, как не сдаваться в сложных жизненных ситуациях и не сломаться.

Проведение молодежного спортивно-патриотического мероприятия "РаЗАм!" запланировано на 16 сентября. В этот же день ко Дню народного единства во Дворце культуры области состоится областное торжественное мероприятие, а в городском Центре культуры и досуга - концерт заслуженного коллектива Беларуси Могилевской городской капеллы "Сила - в нашем единстве!".

К большому празднику 17 сентября в областном центре приурочат несколько знаковых событий. Так, с самого утра состоится церемония открытия 1-й очереди строительства объездной дороги, дублирующей трассу ул.Якубовского - Загородное шоссе. Далее на площадке возле областного лечебно-диагностического центра презентуют памятный знак, посвященный Дню народного единства. Центральным изображением скульптуры станет цветок василька - именно этот символ ассоциируется с Беларусью и ее народом. Композицию дополнит белорусский орнамент - такой же, как изображен на государственном флаге страны. Автором памятного знака выступил могилевский скульптор Александр Миньков.

В полдень на площади Славы состоится церемония открытия Вахты памяти и награждение победителей ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию и несение Вахты памяти. Музей истории Могилева проведет 17 сентября день открытых дверей "Мы такие разные, но мы - вместе!", а также организует пешую экскурсию "Могилев - город единства и согласия: путь через века".

В этот праздничный день студентами Белорусского университета пищевых и химических технологий будет высажен яблоневый сад, который разместится возле учебного заведения. А на спортивной площадке Белорусско-Российского университета пройдет товарищеская встреча сборных команд по мини-футболу БРУ и Могилевского университета им.А.А.Кулешова. На летней площадке Могилевской детской школы искусств №7 будет организован праздничный концерт "#МЫВМЕСТЕ", а возле областного лечебно-диагностического центра - праздничная программа "Мы адзіныя!".

В течение всего дня в городских учреждениях образования и культуры пройдут круглые столы, информационные часы, праздничные мероприятия, выставки и танцевальные флешмобы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев праздник
Новости рубрики Регионы
Фото из архива КГК Витебской области выявил резервы для сокращения расходов госорганизаций
Фото из архива "Брестоблимущество" организует тематический аукцион 19 октября
Фото из архива Акция по бесплатному юридическому консультированию пройдет 16 сентября в Гомельской области
Фото из архива Один из выходов станции метро "Фрунзенская" закроют на ремонт
Фото из архива Шерстнев: "Дажынкі" дают местной власти толчок к дальнейшему улучшению в райцентрах
В День города в Минске родились 20 мальчиков и 21 девочка
Главное
Фото из архива Лукашенко 15-17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе
Минтруда подготовило изменения в ТК по внедрению комбинированной дистанционной работы
Участники международной конференции в Минске направят ЕС, МОТ и ООН резолюцию с позицией по санкциям
Белгазпромбанк рассказал о возможностях банковского сопровождения контрактов на семинаре в Бресте
Топ-новости
Картина дня: дистанционная занятость, акция "Здравствуй, минчанин!" и репортаж о школе волшебников
Щекин: все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились
Готовый дом "Турин" - недвижимость чемпионского класса! Инвестируйте выгодно в Minsk World!
Пиневич: следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19
В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура
ГПК: польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси
Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси 14 сентября
Эксперт: углубление интеграции Беларуси и России нужно народам двух стран
ГАИ напоминает водителям, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1888 пациентов с COVID-19, выписаны 1393
Орда: Евросоюз фактически разрушает ООН
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур
Песков: Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений
Parimatch и Белорусская федерация гандбола: в новый сезон снова вместе
Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.