Открытие памятного знака и высадка яблоневого сада: как в Могилеве отметят День народного единства

14 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Могилеве утверждена программа мероприятий, посвященных Дню народного единства "Беларусь - единая: единство, развитие, независимость". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Приуроченные к государственному празднику мероприятия начнутся 14 сентября в областной библиотеке им.В.И.Ленина. Здесь пройдет встреча членов могилевского отделения Союза писателей с творческой общественностью.

Во Дворце культуры области 15 сентября могилевская молодежь пообщается с паралимпийцем, бизнесменом, общественным деятелем и мотивационным тренером Алексеем Талаем. Он расскажет подрастающему поколению о силе человеческого духа, а также о том, как не сдаваться в сложных жизненных ситуациях и не сломаться.

Проведение молодежного спортивно-патриотического мероприятия "РаЗАм!" запланировано на 16 сентября. В этот же день ко Дню народного единства во Дворце культуры области состоится областное торжественное мероприятие, а в городском Центре культуры и досуга - концерт заслуженного коллектива Беларуси Могилевской городской капеллы "Сила - в нашем единстве!".

К большому празднику 17 сентября в областном центре приурочат несколько знаковых событий. Так, с самого утра состоится церемония открытия 1-й очереди строительства объездной дороги, дублирующей трассу ул.Якубовского - Загородное шоссе. Далее на площадке возле областного лечебно-диагностического центра презентуют памятный знак, посвященный Дню народного единства. Центральным изображением скульптуры станет цветок василька - именно этот символ ассоциируется с Беларусью и ее народом. Композицию дополнит белорусский орнамент - такой же, как изображен на государственном флаге страны. Автором памятного знака выступил могилевский скульптор Александр Миньков.

В полдень на площади Славы состоится церемония открытия Вахты памяти и награждение победителей ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию и несение Вахты памяти. Музей истории Могилева проведет 17 сентября день открытых дверей "Мы такие разные, но мы - вместе!", а также организует пешую экскурсию "Могилев - город единства и согласия: путь через века".

В этот праздничный день студентами Белорусского университета пищевых и химических технологий будет высажен яблоневый сад, который разместится возле учебного заведения. А на спортивной площадке Белорусско-Российского университета пройдет товарищеская встреча сборных команд по мини-футболу БРУ и Могилевского университета им.А.А.Кулешова. На летней площадке Могилевской детской школы искусств №7 будет организован праздничный концерт "#МЫВМЕСТЕ", а возле областного лечебно-диагностического центра - праздничная программа "Мы адзіныя!".

В течение всего дня в городских учреждениях образования и культуры пройдут круглые столы, информационные часы, праздничные мероприятия, выставки и танцевальные флешмобы.-0-