Открытие первой очереди дороги-дублера в Могилеве состоялось в День народного единства

17 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве торжественно открыли в День народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
В торжественном мероприятии принял участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
"Инфраструктура, особенно транспортная, - очень важная для Могилева сфера, - отметил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. - Такие объекты являются элементами развития города, которые приносят пользу каждому его жителю. Соединение двух частей областного центра позволит людям быстрее добираться на работу, решит проблему транспортной загрузки. Важно, что дорога-дублер открывается в День народного единства. Это хорошая традиция открывать знаковые объекты на большие государственные праздники".
В свою очередь, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц предложил назвать новый проспект областного центра именем 17 сентября. "С вводом нового путепровода решается ряд серьезных для города проблем: транспортные заторы в центре города, беспрепятственный проезд спецтранспорта, передвижение людей домой и на работу, - сказал он. - Уверен, что с вводом нового объекта все преобразится в лучшую сторону. Поздравляю всех горожан с обновкой и предлагаю назвать эту улицу, наш новый проспект именем 17 сентября".
Также Леонид Заяц поздравил всех присутствующих с Днем народного единства, который впервые отмечается в нашей стране и символизирует сплоченность белорусского народа. "Вместе мы можем сделать очень многое, и нам преодолимы все преграды, которые появляются на нашем пути, - подчеркнул председатель облисполкома. - Мы живем в независимой стране, и живем счастливо. Мы строим города и дороги, спортивные сооружения и больницы, выращиваем хлеб и растим детей. Мы горды, что живем в мирной стране. Если белорусы едины, они могут многое. Уверен, что наши люди приложат максимум усилий, чтобы сплотить наше гражданское общество на новые победы".
Открытие первой очереди дороги-дублера ул.Якубовского и Загородного шоссе стало знаменательным событием для всех жителей областного центра. Она начинается от кольца Космонавтов и выходит к ул.Пысина. Ее протяженность составляет 1,7 км, на территории сделаны путепроводы (270 м и 33 м) через две железнодорожные ветки Могилев - Гомель и Могилев - Осиповичи. Также появились выходы и развязки, расширено кольцо по ул.Космонавтов, благоустроена прилегающая территория. Чтобы защитить жителей близлежащих домов от шума, вдоль дороги установлены специальные экраны. На первую очередь строительства затрачено Br85 млн.
"Дорога-дублер соединяет ул.Космонавтов с ул.Пысина и жилым микрорайоном Спутник-2, в котором в ближайшее время будут жить 3 тыс. человек, а также микрорайон Спутник с население 15 тыс. человек, - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - И самое главное, что будут разгружены центральные улицы - Первомайская, Космонавтов, проспект Мира. Это создает большое удобство для жителей Могилева и всех владельцев транспорта. Открытие дублера стало продолжением работы по развитию транспортной инфраструктуры города. Мы начали ее с 2013 года, и сегодня, к всеобщей радости, все мосты и путепроводы областного центра приведены в надлежащее состояние".
На втором этапе строительства новая дорога пройдет через гаражный массив в районе областной больницы, по пос. Городщина, обогнет по контуру микрорайон Казимировка и выйдет к кольцу с въездной аркой на Минское шоссе. Общая протяженность трассы составит 7 км. Она станет первой в Могилеве дорогой с бетонным покрытием. Дублер не только облегчит дорожную ситуацию в городе, но и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и ул.Космонавтов, минуя ул.Якубовского.
К строительству трассы-дублера в Могилеве приступили в начале 2020 года. Заказчиком по строительству объекта выступило КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством", генподрядчиком - ОАО "Дорожно-строительный трест №3".
После открытия дублера глава Администрации Президента Игорь Сергеенко вместе с другими почетными гостями проехали по новой дороге, оценив качество работы строителей и внешний вид объекта. Затем глава Администрации ознакомился с ходом строительства нового кардиохирургического корпуса Могилевской областной клинической больницы, а также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию в областном центре площади Единства и памятного знака к 17 сентября, Дню народного единства.-0-
Фото Олега Фойницкого