Открытие первой очереди дороги-дублера в Могилеве состоялось в День народного единства

17 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве торжественно открыли в День народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном мероприятии принял участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

"Инфраструктура, особенно транспортная, - очень важная для Могилева сфера, - отметил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. - Такие объекты являются элементами развития города, которые приносят пользу каждому его жителю. Соединение двух частей областного центра позволит людям быстрее добираться на работу, решит проблему транспортной загрузки. Важно, что дорога-дублер открывается в День народного единства. Это хорошая традиция открывать знаковые объекты на большие государственные праздники".

Анатолий Сивак

В свою очередь, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц предложил назвать новый проспект областного центра именем 17 сентября. "С вводом нового путепровода решается ряд серьезных для города проблем: транспортные заторы в центре города, беспрепятственный проезд спецтранспорта, передвижение людей домой и на работу, - сказал он. - Уверен, что с вводом нового объекта все преобразится в лучшую сторону. Поздравляю всех горожан с обновкой и предлагаю назвать эту улицу, наш новый проспект именем 17 сентября".

Также Леонид Заяц поздравил всех присутствующих с Днем народного единства, который впервые отмечается в нашей стране и символизирует сплоченность белорусского народа. "Вместе мы можем сделать очень многое, и нам преодолимы все преграды, которые появляются на нашем пути, - подчеркнул председатель облисполкома. - Мы живем в независимой стране, и живем счастливо. Мы строим города и дороги, спортивные сооружения и больницы, выращиваем хлеб и растим детей. Мы горды, что живем в мирной стране. Если белорусы едины, они могут многое. Уверен, что наши люди приложат максимум усилий, чтобы сплотить наше гражданское общество на новые победы".

Леонид Заяц поздравил инженера Наталью Кузнецову

Открытие первой очереди дороги-дублера ул.Якубовского и Загородного шоссе стало знаменательным событием для всех жителей областного центра. Она начинается от кольца Космонавтов и выходит к ул.Пысина. Ее протяженность составляет 1,7 км, на территории сделаны путепроводы (270 м и 33 м) через две железнодорожные ветки Могилев - Гомель и Могилев - Осиповичи. Также появились выходы и развязки, расширено кольцо по ул.Космонавтов, благоустроена прилегающая территория. Чтобы защитить жителей близлежащих домов от шума, вдоль дороги установлены специальные экраны. На первую очередь строительства затрачено Br85 млн.

"Дорога-дублер соединяет ул.Космонавтов с ул.Пысина и жилым микрорайоном Спутник-2, в котором в ближайшее время будут жить 3 тыс. человек, а также микрорайон Спутник с население 15 тыс. человек, - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - И самое главное, что будут разгружены центральные улицы - Первомайская, Космонавтов, проспект Мира. Это создает большое удобство для жителей Могилева и всех владельцев транспорта. Открытие дублера стало продолжением работы по развитию транспортной инфраструктуры города. Мы начали ее с 2013 года, и сегодня, к всеобщей радости, все мосты и путепроводы областного центра приведены в надлежащее состояние".

На втором этапе строительства новая дорога пройдет через гаражный массив в районе областной больницы, по пос. Городщина, обогнет по контуру микрорайон Казимировка и выйдет к кольцу с въездной аркой на Минское шоссе. Общая протяженность трассы составит 7 км. Она станет первой в Могилеве дорогой с бетонным покрытием. Дублер не только облегчит дорожную ситуацию в городе, но и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и ул.Космонавтов, минуя ул.Якубовского.

К строительству трассы-дублера в Могилеве приступили в начале 2020 года. Заказчиком по строительству объекта выступило КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством", генподрядчиком - ОАО "Дорожно-строительный трест №3".

После открытия дублера глава Администрации Президента Игорь Сергеенко вместе с другими почетными гостями проехали по новой дороге, оценив качество работы строителей и внешний вид объекта. Затем глава Администрации ознакомился с ходом строительства нового кардиохирургического корпуса Могилевской областной клинической больницы, а также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию в областном центре площади Единства и памятного знака к 17 сентября, Дню народного единства.-0-

Фото Олега Фойницкого