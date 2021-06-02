Открыто движение по временному мосту через реку Рова

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по временному мосту через реку Рова открыто на автодороге Р67 Борисов - Березино - Бобруйск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Сообщается, что его строительство заняло две недели. Работы на объекте выполняли дорожные организации ДСУ № 64 ОАО "СМТ № 8" и ОАО "Мостострой". Кроме того, в настоящее время предприятие "Белгипродор" выполняет работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, а также прорабатывает схему и конструкцию восстановления разрушенного сооружения.

После случившейся 19 мая строительной аварии на мосту в кратчайшие сроки был организован объезд участка для автомобилей общей массой до 20 т и устроен временный пешеходный мост. Также в день происшествия в Министерстве транспорта и коммуникаций был создан оперативный штаб по организации дорожного движения и восстановлению моста. Помимо представителей транспортного ведомства в него вошли представители Минского облисполкома, Транспортной инспекции, "Минскавтодор-Центра", научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли.-0-

Фото mintrans.gov.by