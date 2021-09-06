Открытые диалоги, вручение членских билетов и спорт: в Гродненской области отмечают 19-летие БРСМ

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всех первичных организациях БРСМ Гродненской области пройдут мероприятия ко дню рождения союза молодежи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

"История союза молодежи уже 19 лет сохраняет и приумножает лучшие традиции молодежного движения: студенческие стройки, помощь ветеранам, субботники, трудовые и спортивные соревнования. За 19 лет БРСМ презентовал и воплотил в жизнь сотни проектов", - отметил первый секретарь обкома ОО "БРСМ" Андрей Есин. Он подчеркнул, что праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения союза молодежи, пройдут во всех районах области. Формат их различен - это и встречи поколений, и культурные события, и спортивные соревнования, и торжественные вручения членских билетов.

В частности, в Гродненском государственном медуниверситете сегодня пройдет открытый диалог "Единство молодежи - сила Беларуси". Активная молодежь вуза встретится с ректором университета Еленой Кротковой и первым секретарем областного комитета Андреем Есиным. Подобные встречи, но в формате диалога поколений "19 лет вместе" пройдут и в районах области.

Кроме того, в медицинском университете запускают акцию "Креативная открытка", во время которой выберут автора самого оригинального поздравления ко дню рождения БРСМ. В фойе главного корпуса Гродненского государственного аграрного университета сегодня откроется выставка "19 нам уже": гостей ждут интерактивные площадки и яркий флешмоб.

Кроме того, в Вороново и Дятлово состоятся молодежные интеллектуальные игры Intellectual Quiz и "Вместе с БРСМ" для работающей и учащейся молодежи. Лидский районный комитет проведет спартакиаду "Молодежь спортивная". Гродненский городской комитет организует для активистов союза молодежи соревнования по картингу. В социальных сетях райкомы также запускают конкурс видеопоздравлений.

Цикл праздничных мероприятий завершится 10 сентября. В молодежном центре "Гродно" в этот день пройдет диалог поколений "19 лет вместе - сила в единстве". Участие в диалоге примут молодежный актив области, руководство региона, представители депутатского корпуса и общественных организаций, а также секретари обкома БРСМ разных лет.-0-