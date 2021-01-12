Открытые катки в Минске планируют начать заливать на этой неделе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на этой неделе при устойчивой морозной погоде начнут заливать открытые катки. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач.

"Если на этой неделе устойчивая минусовая температура сохранится, начнем заливать катки. Всего планируется организовать 54 площадки во всех районах столицы: 25 катков и 29 хоккейных коробок, - рассказал Василий Касач. - В привычных для жителей микрорайонов местах - в основном, это парки и скверы - организованы лыжные трассы. Всего их 16. Возле площадок работают пункты проката. Всего планируется работа 33 пунктов по прокату коньков и 34 - лыж".

Он добавил, что на лыжероллерной трассе в Веснянке, где трасса в 2,5 км проложена с использованием снежных пушек, по выходным настоящий ажиотаж. Здесь, к слову, любителям активного отдыха предлагают около 200 пар лыж напрокат. Но многие горожане приходят со своим инвентарем.

Кроме того, в горнолыжном центре "Солнечная долина" городской пункт проката располагает 40 тюбингами для катания с горок. "На больших выходных за ними очереди выстраивались", - отметил Василий Касач.

Кроме того, безопасные горки для катания на тюбингах, санках, ледянках создают во дворах коммунальные службы. Такие горки должны иметь небольшой уклон, борты и безопасный выезд. О мерах предосторожности отдыхающим напоминают информационные таблички.-0-