Открытые соревнования по бесснежным видам ездового спорта пройдут в Узденском районе Минской области

Как сообщили БЕЛТА организаторы, открытые соревнования по бесснежным видам ездового спорта "Шишки.DogRAce" состоятся в воскресенье, 8 декабря, на территории загородного комплекса "Шишки" в деревне Загорщина Узденского района Минской области. Организаторами соревнований выступили РОО "Федерация ездового спорта" и команда DogRAce при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. "Шишки.DogRAce" являются заключительным этапом Кубка Беларуси по бесснежным видам ездового спорта. Соревнования будут включать в себя старты в различных дисциплинах ездового спорта. В программе: каникросс (собака тянет за собой бегущего спортсмена); байкджоринг (собака тянет велосипедиста); скутер (собака тянет скутер). Дисциплины подразделяются на два класса: нордик (породы северных ездовых собак) и оупен (открытый класс, в котором может быть заявлена собака любой породы даже без наличия родословной).

Во время проведения соревнований гости "Шишки.DogRAce" смогут посетить локацию "Территория хаски", где их будут ждать:

- стилизованная фото-зона;

- общение с самыми ласковыми и дружелюбными собаками;

- ответы на волнующие вопросы по содержанию собак и тренировкам.

После соревновательной программы все желающие смогут попробовать свои силы в пробных забегах с собаками. Для гостей предусмотрена развлекательная программа: выступление чирлидеров, показательные выступления клуба охранных собак, конкурс красоты среди собак "Золотая лапа", живая музыка, конкурсы и развлечения от партнеров.

Начало стартов в 8 декабря в 11:00 на территории загородного комплекса "Шишки" (д. Загорщина Узденского района Минской области, координаты: 53.412678, 27.387478). Подробная информация на сайте www.dograce.by.

Организаторы: РОО "Федерация ездового спорта", команда DogRAce.

Поддержка и партнеры: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, загородный комплекс "Шишки".

Информационный партнер соревнований - Белорусское телеграфное агентство.

Фото предоставлены РОО "Федерация ездового спорта".