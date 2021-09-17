Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве

17 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат "Ведаю Беларусь" по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете БРСМ.

"Участникам чемпионата необходимо правильно и за наименьшее количество времени собрать карту нашей республики из магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов страны, - отметили в обкоме. - Попробовать свои силы в этом соревновании может каждый желающий".

Мероприятие состоится в 10.00 на территории возле Могилевского областного диагностического центра, которая по решению городского Совета депутатов будет переименована в площадь Единства.

Победителям чемпионата вручат призы от Регионального центра правовой информации Могилевской области - Конституцию Беларуси, обучающую игру "Я знаю законы" и сувенирную продукцию.-0-