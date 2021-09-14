Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет в Минске 16 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат "Ведаю Беларусь" среди участников студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт страны пройдет в Минске накануне Дня народного единства, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Второй день республиканского форума студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", посвященный Дню народного единства, продолжит открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси одноименного патриотического проекта БРСМ, направленного на поддержку системы комплексного гражданско-патриотического воспитания молодых людей различных возрастных категорий. В увлекательных соревнованиях примут участие 50 студотрядовских команд. Их главная задача - правильно за наименьшее время собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов Беларуси", - сообщил Александр Прохоров.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, после предварительной жеребьевки и определенного сигнала команды будут соревноваться одновременно. "Мы приглашаем минчан и гостей города 16 сентября к 11.00 в ТЦ "Столица" поддержать команды. Безусловно, сборка спилс-карт - это весьма увлекательное занятие, которое требует определенных знаний по географии страны. Зафиксировать результаты, правильность и честность сборки помогут 25 подготовленных волонтеров. По итогам игры каждая команда получит сертификат участника и сладкий приз. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, - дипломы и ценные подарки, а также автоматически станут финалистами республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь", проведение которого запланировано на конец октября", - пояснил он.

Организатором открытого чемпионата "Ведаю Беларусь" среди участников студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт страны выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

Фото БРСМ