Открытый чемпионат ВС по парашютному спорту стартовал в Бобруйске

Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 83-го инженерно-аэродромного полка ВВС и войск ПВО в Бобруйске стартовал открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Состязаться за звание лучших спортсменов-парашютистов будут 15 команд: представители сил специальных операций Вооруженных Сил, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, сборная команда от Воздушно-десантных войск Российской Федерации и команды аэроклубов ДОСААФ Беларуси.
В программу чемпионата включена индивидуальная и командная точность приземления и индивидуальные акробатические прыжки. Он продлится до 28 мая.-0-