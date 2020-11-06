Открытый диалог "Беларусь - это МЫ!" пройдет в Минске 9 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Беларусь - это МЫ!", организатором которого выступает Белорусский республиканский союз молодежи, состоится 9 ноября в Молодежном театре эстрады в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Очередная диалоговая площадка объединит студентов учреждений высшего образования столицы - финалистов минского городского тура республиканского конкурса "Студент года - 2020", ребят из их групп поддержки и экспертов - представителей обеих палат белорусского парламента, Министерства образования, молодежных лидеров", - рассказала Юлия Зинкевич.

В частности, к участию в актуальной дискуссии приглашены член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, депутат Палаты представителей, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, заместитель министра образования Александр Кадлубай, а также председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич.

"Диалог со студенчеством - отличная возможность не только обсудить важные темы, в том числе по дальнейшему развитию страны, реализации и совершенствованию государственной молодежной политики. Ребята смогут выразить свою точку зрения, выдвинуть новые конструктивные идеи и предложения для вынесения на общественное обсуждение Всебелорусского народного собрания. Наболевшие вопросы, которые участники диалога хотели бы решить, можно направить на адрес экспертов заранее через "Онлайн-приемную I БРСМ I", используя QR-код, размещенный во всех официальных группах и пабликах союза молодежи в соцсетях", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К слову, организаторы планируют озвучить во время дискуссии и те вопросы, которые уже поступили в виртуальную молодежную приемную и многие из которых уже решены. "Встречи в формате открытого диалога проходят во всех регионах страны. На следующей неделе запланирована работа целого ряда дискуссионных площадок, в том числе в формате онлайн в связи со сложной эпидобстановкой. Для этого сегодня есть все возможности, и такой способ общения посредством интернета тоже пользуется у молодежи популярностью", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

По ее словам, реализуемый с 2014 года проект БРСМ "Открытый диалог" стал формой прямого контакта власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси. "Темы, вопросы, проблемы и предложения, поднятые во время диалогов молодежи с экспертами, станут основой для определения нового вектора в работе с молодежью как со стороны общественных объединений, так и органов государственной власти", - добавила секретарь ЦК БРСМ.-0-