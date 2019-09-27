Открытый диалог молодых аграриев с экспертами состоится на форуме в Воложинском районе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Беларусь и Я" с участием молодых аграриев и профессиональных экспертов пройдет 28 сентября на полях республиканского форума сельской молодежи в Воложинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Неформальная встреча без галстуков объединит около 200 участников форума и экспертов - руководителей Администрации Президента Беларуси, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства образования. Тему для дискуссии "Потенциал молодежи - к достижению целей устойчивого регионального развития" предложили сами участники форума. Их интересуют вопросы кадрового потенциала как аграрной отрасли, так и в целом по стране. В центре внимания молодых аграриев также трудоустройство и закрепление молодых специалистов на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных специальностей и профессий, перспективы продвижения малого и среднего бизнеса, то есть реализация проекта "Деревня будущего", и, безусловно, служба в армии", - рассказала Юлия Зинкевич.

Особое внимание во время открытого диалога планируется уделить теме участия молодежи в электоральных процессах. "Сельская молодежь хотела бы услышать от экспертов развернутые, прямые ответы, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Дискуссионные площадки БРСМ стали эффективной формой публичных обсуждений различных вопросов, точек зрения, создают условия для открытого выражения участниками своих мыслей и позиций. Можно сказать, что подобные дебаты являются одной из форм прямого контакта власти и молодежи, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси".

Юлия Зинкевич добавила, что во второй половине дня программу форума продолжит финал республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села". За главный титул этого проекта будут бороться 6 молодых семей из всех областей Беларуси. Конкурс обещает стать ярким и колоритным семейным праздником, который смогут посетить жители и гости Ракова.-0-