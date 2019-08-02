Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 августа 2019, Пт
+13°C
Сплошная облачность EUR 2.2588
USD 2.0443
RUB 3.2054
Главное
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко От молочных комплексов до IT-проектов - какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном
Президент
Пособия и пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа
Общество
Семейный капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья
Общество
"Пришлось пить валерьянку!" Жительница Бобруйска благодаря обычной покупке разбогатела на 100 000 рублей
Общество
Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Мужчина спасен на пожаре в пятиэтажке в Щучине
09:29 Происшествия
Крупная авария в Ставропольском крае: 5 человек погибли, 19 пострадали
09:11 В мире
В Минске часть ул. Железнодорожной будет закрыта для транспорта 2-5 августа
09:05 Регионы
Минприроды получит Br385 тыс. на мобильную лабораторию для контроля за загрязнением водоемов
08:56 Общество
Экспресс-курсы по использованию льна в кулинарии и косметологии проведут на фестивале в Корме
08:52 Регионы
В Минске увеличилось количество обращений за медпомощью из-за укусов клещей
08:43 Регионы
Берестовицкий район первым в Гродненской области отметит "Дажынкі"
08:23 Регионы
Гомельжелезобетон предложит вакансии рабочих специальностей и ИТР на Дне предприятия
08:18 Новости компаний
Белоруска Валерия Махлай стала победителем чемпионата мира по судомодельному спорту
08:15 Общество
Открытый диалог об истории и современности студотрядов проведут в Бресте
07:57 Регионы
В Полоцком районе мотоциклист сбил двух женщин, все трое в больнице
07:56 Происшествия
Виктория Азаренко проиграла в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе
07:51 Спорт
В хорватском Загребе произошла стрельба, погибла семья из шести человек
07:47 В мире
Как сельское хозяйство Беларуси будет адаптироваться к изменению климата
07:40 Экономика
Вашингтон официально вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
07:37 В мире
Брестские десантники в честь праздника организуют памятный забег
07:17 Регионы
Лукашенко: КГК играет значимую роль в противодействии экономической преступности
07:08 Президент
Картина дня: переговоры Лукашенко и Мирзиёева, рост пенсий и пособий и лучшие фото БЕЛТА в июле
07:00 Общество
Заблудившегося в лесу мальчика нашли в 20 километрах от места потери
00:50 Происшествия
В Лондоне обнаружена "ручка" времен Римской империи
00:33 В мире
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Открытый диалог об истории и современности студотрядов проведут в Бресте

Регионы 02.08.2019 | 07:57
Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоится открытый диалог на тему "Студенческие отряды: история и современность", посвященный Дню белорусских студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Максим Харитонюк.

На мероприятие приглашены ветераны студотрядовского движения, его нынешние активные участники, представители местных органов власти. Открытый диалог пройдет в здании нового автовокзала Бреста. Место выбрано не случайно: объект, введенный в эксплуатацию два месяца назад, в 2018 году был объявлен областной молодежной стройкой. Для собравшихся проведут экскурсию по зданию, расскажут о вкладе студотрядовцев в создание значимого социального объекта. Причем сделают это бойцы студотрядов, непосредственно принимавшие участие в строительстве.

Статус областной молодежной стройки получил в этом году Коссовский замок, реконструкция которого ведется больше 10 лет. В течение июля благоустройством территории здесь занимались два отряда из числа студентов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Ожидается, что молодежь еще вернется на объект, сдача которого запланирована на будущий год.

Областная организация БРСМ с начала года оказала содействие в трудоустройстве 1744 юношей и девушек. Большинство из них работало в составе 135 студенческих отрядов - педагогических, сельскохозяйственных, строительных (ССО), сервисных, экологических. Сейчас на объектах тысячелетия Бреста продолжают трудиться бойцы почти двух десятков ССО. Всего в этом году областной штаб студенческих отрядов планируют трудоустроить более 3 тыс. молодых людей. В целом договоры на временное трудоустройство молодежи заключили свыше 140 предприятий региона.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
БРСМ, занятость, молодежь, студенты
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Картина дня: переговоры Лукашенко и Мирзиёева, рост пенсий и пособий и лучшие фото БЕЛТА в июле
Лукашенко: КГК играет значимую роль в противодействии экономической преступности
Минприроды получит Br385 тыс. на мобильную лабораторию для контроля за загрязнением водоемов
В Минске часть ул. Железнодорожной будет закрыта для транспорта 2-5 августа
Ретрошорты, в которых #файна: "Аливария" и Symbal.by показали модную коллекцию к предстоящему А-Fest
Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации
Как сельское хозяйство Беларуси будет адаптироваться к изменению климата
В Минске увеличилось количество обращений за медпомощью из-за укусов клещей
Наказание за торговлю детьми может увеличиться до 20 лет лишения свободы
Минстройархитектуры: проекты указов об ипотеке и стройсбережениях в высокой степени готовности
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2588 BYN 2.267 BYN 2.27 BYN
USD
2.0443 BYN 2.05 BYN 2.053 BYN
RUB
3.2054 BYN 3.18 BYN 3.185 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Мирзиёев посетили выставку "Сделано в Узбекистане"
Все видео

Фотоновости

Коласовский театр завершил сезон премьерой по рассказам Василия Шукшина
Все фото

Инфографика

Рюкзак школьника Ученические портфели изготавливаются из материалов контрастных цветов. На передних, боковых поверхностях и верхнем клапане должны быть размещены светоотражающие элементы.
Вся инфографика
Президент
Во время переговоров Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники
Лукашенко: КГК играет значимую роль в противодействии экономической преступности
Изменяется порядок найма и пользования жилыми помещениями в зданиях органов и подразделений по ЧС
Политика
Шавкат Мирзиёев Узбекистан искренне радуется успешным реформам и динамичному развитию Беларуси - Мирзиёев
Беларусь и Индонезия обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Новым послом Латвии в Беларуси назначен Эйнарс Семанис
Экономика
Элёр Ганиев и Владимир Дворник Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации
Как сельское хозяйство Беларуси будет адаптироваться к изменению климата
Колтович назначен представителем государства в БУТБ
Происшествия
Фото из архива Подросток на скутере попал под поезд в Шклове
Мужчина спасен на пожаре в пятиэтажке в Щучине
В Полоцком районе мотоциклист сбил двух женщин, все трое в больнице
Общество
Фото из архива Минприроды получит Br385 тыс. на мобильную лабораторию для контроля за загрязнением водоемов
Белоруска Валерия Махлай стала победителем чемпионата мира по судомодельному спорту
Картина дня: переговоры Лукашенко и Мирзиёева, рост пенсий и пособий и лучшие фото БЕЛТА в июле
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Арина Соболенко в двух сетах обыграла Коко Вандевеге в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе
Виктория Азаренко проиграла в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе
Футболисты "Шахтера" сыграли вничью в гостях с "Эсбьергом" и вышли в 3-й раунд отбора Лиги Европы
Технологии
Фото из архива Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется 5 августа в Минске
Беспилотник на солнечной энергии совершил первый полет в Китае
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев за рекордно малое время
Культура
Заявки на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2019" принимаются по 15 августа
Коласовский театр завершил сезон премьерой по рассказам Василия Шукшина
Выставка живописи "Прикосновение" открылась в Национальном историческом музее
В мире
Фото Associated Press Вашингтон официально вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Крупная авария в Ставропольском крае: 5 человек погибли, 19 пострадали
В хорватском Загребе произошла стрельба, погибла семья из шести человек
Калейдоскоп
Гороскоп на август 2019 года
ФОТОФАКТ: Слона в натуральную величину построили из 30 тыс. батареек
Звезда "Мстителей" выходит замуж
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия