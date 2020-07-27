Открытый диалог представителей власти с активом областного БРСМ состоится 28 июля в Борисове

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" представителей власти и молодежи столичного региона состоится 28 июля на базе "Борисов-Арены", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Встреча начнется в 10.00. Участие примут более 100 молодых избирателей со всех уголков Минской области. У каждого будет возможность задать вопросы экспертам, в числе которых заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Александр Шипуло, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

Все участники диалога повяжут на руки красно-зеленую ленточку - символ, стилизованный под цвета флага Беларуси. По мнению БРСМ, этот атрибут "является важным элементом патриотического единства граждан и символизирует устойчивое развитие и независимость страны".

По окончании мероприятия на стадионе пройдет молодежная зарядка "За Беларусь!".

БРСМ дал старт проекту открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" 18 июля на Дне молодежи во время XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". До 8 августа во всех регионах страны состоится более 200 открытых диалогов, в Минской области - 30 дискуссий. Проект реализуется под слоганом "Сохраняя - приумножаем!". В нем отражена основная идея стабильного развития общества - ценить то, что у нас есть, знать и уважать героическую историю страны, бережно относиться к достигнутым результатам и при этом сконцентрировать все усилия на новых прорывных идеях и инновациях.-0-