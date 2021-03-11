Открытый диалог с работающей молодежью пройдет в Гродно

11 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Единство! Развитие! Независимость!" с работающей молодежью города пройдет в Гродно 12 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Участниками диалога станут секретари первичных организаций БРСМ и работающая молодежь областного центра. Актуальные вопросы с ними обсудят представители областной и городской исполнительной власти, союза молодежи. Также, как планируется, участие в открытом диалоге примет председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Сейчас уже можно сказать, что подобного рода дебаты стали еще одной формой прямого контакта власти и молодежи, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. Она подчеркнула, что спектр волнующих молодежь тем широк.

"На открытом диалоге планируем рассмотреть вопросы социальных гарантий в разных трудовых коллективах, поддержки молодежи в организациях. Важным итогом обсуждений станет обмен опытом участия в формировании и реализации государственной молодежной политики", - рассказала Анна Саросек.

Диалог проводится по инициативе БРСМ. Примет его Молодежный центр "Гродно". Начало в 15.00.-0-