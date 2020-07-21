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21 июля 2020, 15:22

Открытый диалог в Гомеле: участники молодежного поезда говорили о достижениях страны

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" рассуждали о настоящем и будущем страны во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

После обширной экскурсионной программы команды областей собрались за овальным столом общественно-культурного центра Гомеля. Открытый диалог прошел в оригинальном формате с участием заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Привалова. Он комментировал и оценивал мнения пассажиров молодежного локомотива. На обсуждение ответа командам выделялось 30 сек., еще 90 сек. - на мини-презентацию и аргументацию мнения.

Команды старались творчески подойти к своей задаче. Отвечая на вопросы, рассуждали объективно и креативно. Представители Витебского региона нашли у Беларуси семь чудес - шесть областей и столицу республики. Ребята назвали их, отвечая на вопрос, что бы посоветовали каждому гостю посетить в нашей стране. "Беларусь имеет семь основных чудес. Каждая область и город Минск по-своему уникальны, и везде есть что посмотреть. Мы как витебляне посоветовали бы начать знакомство с Витебской области, затем обязательно посетить Гомель".

Владимир Привалов подчеркнул, что важно познакомить гостей с белорусами. "Всем, кто приезжает в Беларусь, важно пообщаться с ее жителями. Понять, что во всех регионах люди трудятся и развиваются. Очень просто убедиться в их доброте и искренности. Ведь особенность жителей Беларуси в том, что они не просто хорошо встречают, но от души желают гостям добра", - сказал он.

Представитель Бреста выразил свое отношение к службе в армии. Вразрез мнению об этом периоде как о трате времени молодой человек считает, что за это время можно приобрести необходимые навыки и укрепить в себе стержень, который будет вести по жизни, помогать в принятии важных решений и воспитает мужскую выдержку. Владимир Привалов поддержал позицию команды.

Гомельчане рассуждали о сохранении окружающей среды. Иван Дусенок как представитель волонтерского отряда, участвующий в акциях и инициативах по защите природы, уверен, что это актуальная задача как государства, так и общества. "Только сообща можно сделать многое", - отметил он. Замгубернатора дополнил, что государство и есть общество. "Государство - это мы. И, конечно, мы и наши дети должны заботиться об окружающей среде. Воспитание и привитие культуры во всех ее проявлениях должно начинаться в семье", - уточнил он.

Делегация из Гродно анализировала значимость одного из главных ресурсов развития страны - человеческого. Молодые люди размышляли, что нужно для сохранения и укрепления здоровья. "Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал модным для молодежи. Важен личный пример каждого своим детям и друзьям. Все начинается с семьи", - отметил представитель Гродненского государственного медицинского университета.

Команда столичного региона в понятие "любить свою страну" вкладывает теплое отношение к малой родине, языку, родителям и детям, ближним и гостям Беларуси. "Немаловажно также любить самих себя как представителей искреннего и доброго народа", - ответили ребята. Владимир Привалов оценил позицию. Он напутствовал молодежь ценить и уважать прошлое страны: "Потому что нельзя построить будущее без уважения к прошлому".

Ребятам из Могилева достался вопрос об отдыхе молодежи в регионе. Они заверили, что молодые люди в Могилевской области очень разносторонние: активные, спортивные, любят петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах. "Сами себе устраиваем небольшие фестивали и радуемся жизни каждый день, сохраняя позитивный настрой", - прозвучал ответ.

Минчанам, отвечая на вопрос, пришлось заглянуть в будущее и представить, какой они видят Беларусь через 10 лет. Рассуждения команды Минска о развитии IT-сферы и других направлениях свелись к трем понятиям - независимость, светлое будущее и память. Зампред Гомельского облисполкома к этому перечню добавил только одно - мир.

Участниками стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стали 90 человек со всех уголков страны. Это студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогосферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Среди пассажиров молодежного поезда - 10 представителей Гомельской области. Железнодорожный состав стартовал 18 июля на Дне молодежи во время "Славянского базара в Витебске". За семь дней поезд проследует по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. В каждом участников проекта ожидает насыщенная программа.-0-

Фото Сергея Холодилина

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