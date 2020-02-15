Открытый городской фестиваль "Фолк-экспресс" пройдет в Минске 22 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый городской фестиваль "Фолк-экспресс" пройдет 22 февраля в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Фестиваль объединит коллективы столицы, увлекающиеся музыкой и танцами народов мира. Пройдут также мастер-классы по различным направлениям, в том числе от студий ирландских, индийских, грузинских танцев. Будут работать интерактивные площадки - народные ремесла, плетение афрокосичек, роспись михенди и другие. Завершится фестиваль гала-концертом участников.

В мероприятии примут участие школа ирландского танца Bassdance, студия этнических барабанов Evolution, школа фламенко Cafe Cantante, студия испанского танца фламенко Fuego, школа индийского танца "Амрапали", студия восточного танца "Альтаир", студия грузинских танцев "Солнечная Грузия", студия трайбла Fusion и другие.

Организаторами выступают комитет по образованию Мингорисполкома и Минский государственный дворец детей и молодежи.-0-