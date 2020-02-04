Открытый конкурс "Письмо в 45-й!" объявлен в Новополоцке

4 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке объявлен открытый городской конкурс сочинений "Письмо в 45-й!", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Владимир Беляев.

К участию в акции приглашены школьники 8-11 классов и учащиеся 1-2 курсов средних специальных учреждений образования. На первом этапе конкурса отбор работ будет осуществляться учебными заведениями, лучшие из них до 10 апреля необходимо прислать на городской этап конкурса в Новополоцкий горисполком. А профессиональное жюри определит шестерку лучших авторов писем. Церемония награждения призеров конкурса состоится в преддверии Дня Победы, а их работы войдут в сборники научно-исследовательских материалов музея, издаваемых к знаковым датам.

Конкурс посвящен 75-летию Победы. Организаторы предлагают различные темы: "Великая Отечественная война в истории моей семьи"; "Нам дороги эти позабыть нельзя"; "Герой. Подвиг. Память"; "Маленькие герои большой войны"; "Письмо на фронт"; "На память остался пиджак с орденами"; "Продолжение традиций, завещанных нам героями"; свободная тема о героизме, патриотизме.

"Письмо - всегда лично и искренне. В век различных мессенджеров бумажные письма приобретают особую ценность как и строки, которые читает получатель. Очень надеемся, что выбранная нами форма конкурса затронет ребят, заставит их прочувствовать каждое написанное слово, заинтересует историей не только своей страны, но и конкретно своей семьи, ведь у большинства из нас старшие родственники прошли через горнило войны", - подчеркнул Владимир Беляев.

Акция проводится с февраля по апрель по инициативе Музея истории и культуры Новополоцка совместно с Новополоцким горисполкомом при поддержке Белорусского фонда мира и БРСМ. Присоединиться к ней приглашаются также учащиеся из других городов и районов Беларуси. "Мы открыты для всех и будем рады всем участникам", - добавил руководитель музея.-0-