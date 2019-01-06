Открытый рождественский турнир молодежных пожарных дружин проведут в Бресте

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. II открытый рождественский турнир молодежных пожарных дружин по правилам CTIF в закрытых залах пройдет в Бресте 12 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском отделе по ЧС.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту по правилам Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) будут проводить на базе СШ №10. В состязаниях примут участие команды учащихся учреждений образования города в возрасте от 10 до 16 лет, а также их сверстники из польских городов Лосице и Слесин.

"В этом году мы расширили возрастной диапазон участников соревнований. Первый рождественский турнир проводился для учащихся 5-6 классов. В нем приняли участие 12 команд и около 50 школьников. Сейчас приглашаются и старшеклассники. Поэтому общее число участников турнира ожидается выше прошлогоднего", - отметила инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью ГОЧС Екатерина Газиева.

Состязания включают в себя прохождение эстафетной полосы, насыщенной пожарными элементами. Юным пожарным предстоит устанавливать огнетушители, разъединять и соединять пожарные рукава и ствол, преодолевать барьеры и препятствия. На каждом этапе испытаний участникам необходимо будет продемонстрировать не только скорость и ловкость, но и высокий уровень физической подготовки. Победителей определят как в командном, так и личном зачетах.

Турнир проводится с целью укрепления связей пожарных аварийно-спасательных подразделений с учреждениями образования, гражданско-патриотического воспитания учащихся, вовлечения их в молодежные пожарные объединения.

Организаторами мероприятия выступают Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям, БООО "Добровольные пожарные" при поддержке управлений по образованию Московского и Ленинского районов Бреста.-0-