Открытый турнир по мини-футболу среди детей пройдет 30 ноября в Круглом

24 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Открытый турнир по мини-футболу среди детей, посвященный памяти воинов-интернационалистов, пройдет 30 ноября в Круглом Могилевской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Круглянского районного физкультурно-спортивного клуба Олег Владыко.

"Соревнования по мини-футболу будут проводиться в этом году в четвертый раз. Участниками станут дети 2010-2011 годов рождения - 7 команд из Круглянского, Шкловского, Белыничского, Могилевского районов, а также из городов Витебской области - Орши, Сенно, Толочина. Каждая команда состоит из девяти спортсменов", - рассказал председатель Круглянского ФСК.

Состязания будут проходить на двух площадках: в зале средней школы и в новом здании спортивной школы. Как пояснил Олег Владыко, 30 ноября в Круглом пройдет торжественное открытие обновленного здания детско-юношеской спортивной школы. Раньше школа находилась на окраине города в здании 1986 года постройки. Теперь она переехала в центр города и расположилась в новых помещениях, которые раньше принадлежали Круглянскому ПМК №266. Сейчас в ней занимаются 283 ученика в секциях: легкая атлетика, футбол, греко-римская борьба и лыжные гонки.-0-