Открывать автобусный маршрут по улице Я.Коласа в Минске не планируется

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске не планируется открывать автобусный маршрут по улице Я.Коласа в дополнение к существующей трамвайной линии из-за низкой пропускной способности улично-дорожной сети, сообщили в Мингорисполкоме, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Жительница столицы просила организовать автобусное сообщение в этом районе, поскольку иногда отмечаются сбои в работе трамваев. В Мингорисполкоме пояснили, что такое решение не согласовывает Госавтоинспекция из-за геометрических параметров улицы, отсутствия на ней обособленных друг от друга автобусных и трамвайных остановок.

В случае остановки трамвайного движения на 20 и более минут вводится временный автобусный маршрут. Такая ситуация, в частности, возникла 28 февраля дважды из-за ДТП - с 7.30 до 7.50 и с 16.11 до 18.50. Пассажиров перевозил автобус №906 "ДС Карбышева - Красная", но из-за большой интенсивности движения образовались транспортные заторы, которые привели к нарушению графиков.

Минчане также интересовались вопросом строительства метро в микрорайоне Шабаны. Как отметили в горисполкоме, в 2016 году скорректирован генеральный план города. Существовавшая ранее схема диаметральных линий подземки преобразована в радиально-кольцевую, зарезервирован коридор для прокладки линий на период 25-30 лет. Проектная схема поэтапного развития предполагает продление второй линии до станции "Шабаны" после 2043 года.

В целом в развитии транспортной инфраструктуры город делает ставку на создание транспортно-пересадочных узлов. Приоритетное значение отводится совершенствованию системы общественного пассажирского транспорта, в том числе городских электричек. Проводятся мероприятия по расширению улично-дорожной сети, строительству разноуровневых транспортных развязок и подземных пешеходных переходов.

С 2005 года уровень автомобилизации Минска вырос почти в 2 раза и составляет около 320 индивидуальных легковых автомобилей на 1 тыс. жителей (один автомобиль на семью).

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-