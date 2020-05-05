Отменен международный фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" в Климовичах в 2020 году проводиться не будет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в районном исполнительном комитете.

"Проведение фестиваля было запланировано с 29 по 31 мая, однако ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, а также ограничительные меры на проведение различных массовых мероприятий сделали это невозможным", - отметили в исполкоме.

Первый фестиваль "Золотая пчелка" состоялся в Климовичах в 1996 году. На праздник были приглашены детские коллективы из Костюковичей, Кричева, Славгорода, а также гости из российского города-соседа Шумячи. Мероприятие прошло с большим размахом и получило название "Золотая пчелка", так как символом Климовичей является герб с изображением пчелы.

В 2001 году фестиваль стал международным: на детский праздник собралось более 450 юных талантов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Латвии. К 2012 году количество участников возросло до тысячи. Дети выступали в нескольких номинациях - от вокальных и хореографических номеров, до демонстрации работ декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

Участие коллективов и индивидуальных исполнителей в фестивале бесплатное, что делает его доступным для детей и их родителей. За историю проведения фестиваль зажег немало ярких звездочек и для многих стал счастливым билетом в творческое будущее. На фестивале получили признание и стали обладателями Гран-при такие исполнители как Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Михаил Лила.-0-