Отопительный сезон начинается в Могилевской области

23 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Подача тепла на объекты социальной сферы Могилевской области начнется сегодня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики облисполкома Дмитрий Смирнов.

Тепло начнет поступать на объекты социальной сферы: в учреждения дошкольного и общего среднего образования, медицинские и оказывающие социальные услуги.

"Включать отопление в таких учреждениях начинают, когда среднесуточная температура составляет не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток", - отметил Дмитрий Смирнов.

Начальник отдела обратил внимание, что одновременно включить отопление на всех объектах невозможно по техническим причинам. Поэтому тепло в учреждения начнет поступать поэтапно, но в течение пяти дней - такой срок установлен в соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду.-0-