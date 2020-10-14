Отопительный сезон в Витебской области стартует 15 октября

14 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области отопительный сезон начнется 15 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении ЖКХ Витебского облисполкома.

По решению областной рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения в первую очередь тепло начнет подаваться в детские сады и школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы, библиотеки. В них потеплеет с 15 октября.

С 16 октября поэтапная подача тепла начнет осуществляться в жилищный фонд, общежития, все другие учреждения образования, театры, общегородские бани.

"В нынешнем году с учетом прогноза на ближайшие дни было принято решение начать отопительный сезон раньше установленного по нормативам срока. К его проведению все готово: все теплоисточники и объекты жилфонда получили паспорта готовности, созданы необходимые запасы топлива, выполнены другие организационно-технические мероприятия", - констатировали в управлении ЖКХ.

В отдельных регионах области по решению местных органов власти подача тепла уже начала осуществляться. Так, учитывая сложившиеся погодные условия в течение последней недели и ожидаемое снижение температуры воздуха, Полоцкий райисполком принял решение о включении отопления с 13 октября, добавили в РУП "Витебскэнерго".-0-