Отопление подают в здания соцсферы Гомеля

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отопление подают в здания социальной сферы Гомеля с 14 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Ксения Шапорова.

По распоряжению Гомельского городского исполнительного комитета №354 тепло подается в детские сады, школы, гимназии, лицеи, учреждения здравоохранения, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы.

Как рассказали в "Гомельэнерго", по необходимости будут подавать тепло и в здания других сфер и жилфонд. Городские и областные власти примут соответствующие документы. "По нормативам отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или выше 8 градусов Цельсия", - уточнили на предприятии.-0-