Отопление полностью включено на объектах соцферы и жилфонда по Минску и Минской области

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление на объектах соцферы и жилищного фонда по Минску и Минской области полностью включено, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

"По состоянию на 7.00 21 октября включено отопление на объектах социальной сферы и жилищного фонда на 100% в Борисове, Минске, Жодино, Вилейке, Молодечно, Слуцке, Руденске, Свислочи, Дружном, Солигорске", - отметили на предприятии.

Между тем, в административных и общественных зданиях и других объектах некоторых городов подключение отопления еще продолжается. В Слуцке, Солигорске и Молодечно батареи потеплели в 50% указанной категории зданий, в Руденске, Свислочи и Дружном - в 32%.-0-