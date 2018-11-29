Отопление в Борисове из-за замены теплотрассы отключается на минимальное время - коммунальщики

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в Борисове из-за замены теплотрассы отключается на минимальное время, чтобы в квартирах температура не опускалась ниже 18 градусов, сообщил корреспонденту директор борисовского предприятия "Жилье" Дмитрий Казановский.

"Задание большое, никогда столько теплосетей в Борисовском районе не перекладывалось. В этом году план около 43 км, в следующем - 70 км. До этого слишком низкими темпами выполнялась замена труб на новые, нагоняем упущение прошлых лет. Безусловно, есть неудобства для граждан, но в последующем это положительно скажется на качестве теплоснабжения всего города", - прокомментировал поступившие в СМИ жалобы граждан Дмитрий Казановский.

Работы сейчас ведутся в военном городке Печи, отопление отключается, но на минимальное время, чтобы в квартирах температура не опускалась ниже 18 градусов, соответствовала санитарным нормам. "Переврезки занимают 3-4 часа, дома не успевают остыть. Котельная не останавливается. Работы будут проводиться, пока позволят погодные условия", - добавил Дмитрий Казановский.

В прошлом году в Борисове заменено 17 км теплотрасс, в нынешнем - уже около 26 км. Задействовано десять подрядных организаций. Отопление отключают по участкам. Задание по перекладке сетей в Борисове относительно других районов Минской области самое большое, что связано с высоким физическим и моральным износом теплотрасс. Многие трубы эксплуатируются свыше 25 лет, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.-0-