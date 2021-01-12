Отопление в домах в районе улиц Радиальная и Солтыса в Минске восстановлено

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На поврежденном участке улиц Радиальная - Солтыса в Минске все потребители подключены к отоплению. Сотрудники филиала "Минские тепловые сети" на протяжении 11 часов вели работы по устранению поломки в квартальной тепловой сети, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

"В настоящее время все ремонтные работы завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено", - сказали на предприятии.

Рост подпитки в зоне Минской ТЭЦ- 3 зафиксирован диспетчером 11 января в 19.50. Срочно были организованы внеочередные обходы персоналом района тепловых сетей №3. В результате в 22.00 энергетики обнаружили повреждение на участке квартальной сети районе улиц Радиальная - Солтыса. Повреждение оперативно локализовали.

Энергетикам пришлось вызвать представителей эксплуатирующих организаций прилегающих коммуникаций. Поврежденный участок обнаружен в ходе раскопок, трубу демонтировали и заменили.

"В целом работы по устранению аварии были завершены 12 января в 8.30. Причина повреждения трубопровода уточняется", - добавили в РУП "Минскэнерго".-0-