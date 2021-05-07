Отопление в Минске отключат 12 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача тепла потребителям Минска прекращается 12 мая. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погода стабилизируется, ожидается потепление, поэтому Мингорисполком принял решение с 12 мая прекратить подачу тепла столичным потребителям", - сказал Александр Дорохович.-0-