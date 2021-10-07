Отопление в общественных и административных зданиях Минска начнут включать 11 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 октября начнут включать отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Соответствующее решение принято сегодня в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
В детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках столицы отопление начали включать уже 20 сентября. В жилые дома минчан тепло начало поступать двумя днями позже. Тогда же потеплели батареи и в столичных общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.
По правилам в социальные учреждения (здравоохранения, образования, культуры и некоторые другие) подача тепла производится при среднесуточной температуре в течение пяти дней 10 градусов тепла и ниже.
Когда температура опускается до 8 градусов тепла и ниже в течение пяти суток, начинают подавать тепло и в жилфонд. Третьим этапом подключения становятся административные и промышленные здания.-0-