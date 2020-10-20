Отопление в жилфонде Минска и области включено на 100%, кроме Борисова и Жодино

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" опубликовал оперативные данные о включении отопления по Минску и Минской области, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 7 утра 20 октября отопление включено на всех объектах социальной сферы в городах Борисов, Минск, Жодино, Вилейка, Молодечно, Слуцк, Руденск, Свислочь, Дружный, Солигорск.

По жилищному фонду в отдельных городах еще есть неподключенные объекты. Так, в Борисове отапливаются 85% жилых домов, в Жодино - 95%. В остальных подача тепла обеспечена на 100%.

Отопление административных и общественных зданий и других традиционно запускают в последнюю очередь. На данный момент батареи потеплели в 45% таких зданий в Слуцке, по 40% - в Солигорске и Молодечно, по 10% - в Руденске, Свислочи и Дружном.-0-