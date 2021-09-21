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21 сентября 2021, 13:48

Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября

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21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков.

"Отопление в жилые дома Могилева начнут подавать с 22 сентября. Сейчас службы ЖКХ уже проводят подготовительные работы, подключение домов будет поэтапным", - отметил он.

Основанием для такого решения стал прогноз погоды. Как отметил Игорь Даньков, на включение централизованной системы отопления влияют погодные условия: если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 градусов и ниже, в дома жителей начинает поступать тепло.

Отопление в объекты социальной сферы города начали подавать еще 20 сентября.-0-

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