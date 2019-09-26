Отопление в жилом фонде Гродненской области начнут включать с 27 сентября

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области включение отопления в жилых домах начнется с 27 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.

С 24 сентября тепло пришло в объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы, поликлиники, другие объекты социальной сферы. В связи с погодными условиями принято решение о включении тепла в жилых домах.

"Начнется подключение с 27 сентября. Стоит учитывать, что одномоментно подключить все дома не получится. Работа будет вестись поэтапно", - отметили в облисполкоме. В областном центре этот процесс может занять несколько дней, в районах подключение пройдет быстрее.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили все объекты в жилом фонде и социальной сфере. В этом году сезон начался раньше обычного. В 2018 году, например, тепло было включено 1 октября.-0-