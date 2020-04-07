Жилые дома в Могилеве в дневное время переведут в режим протапливания

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилых домах Могилева в дневное время будет переведено в режим протапливания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков.

"Сейчас установилась достаточно теплая погода. Однако пока мы не планируем полностью отключать отопление в многоквартирных домах и социальных объектах города. Оно будет переведено в режим протапливания в дневное время. То есть по батареям днем не будет поступать горячая вода. Это позволит соблюсти принятый социальный стандарт, чтобы температура воздуха в жилых помещениях не опускалась ниже 18 градусов", - отметил Игорь Даньков.

По вечерам и в ночное время еще сохраняется относительно невысокая температура воздуха, потому в это время отопление будет подаваться в полном объеме. По принятым стандартам полное отключение отопления в жилфонде и социальных объектах происходит, когда среднесуточная температура в течение трех суток устанавливается на отметке 8 градусов тепла и выше.-0-