Отпечаток пальца 800-летней давности и деревянный "ксерокс" - репортаж из музейной экспозиции судебных экспертов

Сегодня без участия судебного эксперта невозможно раскрыть преступления. В основе любой экспертизы - научный подход и отработанная методика. История судебной экспертизы насчитывает не одно столетие. О том, какие экспертизы проводились две-три сотни лет назад, об эволюции исследований и работы судебных экспертов лучше всего расскажет экспозиция управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с представленными экспонатами и узнали, кем был строитель древней Коложи и зачем эксперту лак для волос.

С развитием технологий и возможностей для исследования эксперты помогают пролить свет на преступления, случившиеся и десять, и двадцать лет назад. Но как вам факты, проливающие свет на события, случившиеся восемь, а то и девять столетий назад?

Среди экспонатов музея есть 3D-модель отпечатка пальца, обнаруженного на стене древнейшего действующего в Беларуси храма - Коложской церкви XII века в Гродно. Объемные следы пальцев рук остались на плинфе - так называются кирпичи, использовавшиеся в строительстве.

"С помощью самых современных криминалистических методик удалось обнаружить и зафиксировать этот след, сделать его 3D-копию и в дальнейшем предположить, что след оставил мужчина", - рассказывает заместитель начальника УГКСЭ по Гродненской области Владимир Саков.

Следы могут многое рассказать о том, что произошло. Очень важно их грамотно зафиксировать. Виртуальное место происшествия - наверное, один из самых популярных экспонатов у юных посетителей музея - наглядно рассказывает об этом.

Здесь, на берегу реки или озера, предположительно разыгралась драма. Мужчины отдыхали, но вдруг вспыхнула ссора, во время которой одного из них задушили. Эксперты изучают все: пустые бутылки, следы от обуви и даже отброшенные в сторону шапку и мобильный телефон.

"На шапке могут остаться запаховые следы. Это тоже один из объектов экспертизы. А из мобильного телефона при современных технологиях эксперт может выудить буквально все, даже удаленную информацию", - рассказывает Владимир Саков.

В качестве экспоната и наглядного пособия здесь представлен и рабочий чемодан эксперта. Глаз цепляется за флакончик с лаком для волос. Зачем он здесь?

Владимир Саков улыбается, ведь это своеобразный лайфхак от экспертов. Чтобы след, например, от обуви или шины в грунте не осыпался, его покрывают лаком для волос. А потом уже делают гипсовый слепок.

Не менее важно провести фотофиксацию места происшествия. Теперь это не кажется таким сложным. Фотокамеры есть в каждом криминалистическом чемодане. Снимай, удаляй, переснимай. А вот даже пару десятков лет назад у эксперта права на ошибку при такой работе не было. Результат съемки можно было увидеть лишь по итогу цепочки действий: от проявки пленки до печати фотографий вручную. Причем практически на всех этапах необходима либо полная темнота, либо красное освещение. Просочился свет? Значит, пленка засвечена и непригодна к использованию…

В музее сохранили одну из таких лабораторий. Кюветы, увеличители, бачки для проявки пленки, реагенты, устройство для глянцевания фотографий - все это у представителей цифрового поколения вызывает удивление и даже восторг.

Как и одна из первых копировальных машин. Вот уж действительно уникальный аппарат. О существовании советского ксерокса, выпущенного в начале 1980-х, знают немногие.

Назначение деревянного ящика с несколькими кнопками и переключателями с первого взгляда и не поймешь. Впрочем, при открытой крышке он чем-то напоминает современных собратьев. Работает советское устройство по похожей схеме: сначала сканирует изображение, а затем печатает его "фото-близнец". Скорость работы, правда, совсем невелика.

Зачастую экспертам приходится работать вдали от кабинета. Что делать, если находишься в лесу, а фото нужно здесь и сейчас? Поможет полевая фотолаборатория.

Этот экспонат 1950-х годов выпуска тоже из разряда уникальных. Чем-то он похож на старинный фотоаппарат. Внутри все необходимое для печати - увеличитель, красный фонарь, кюветы и бачки. Поражает функциональность. Например, табуретка - это одновременно и устройство для зарядки пленки в фотоаппарат.

Эксперту важно не просто беспристрастно зафиксировать следы и детали, но и сделать выводы. Могло ли произойти ДТП из-за обрыва тормозного шланга? Что за вещество в кармане у задержанного? Из-за чего возник пожар? Что стало причиной смерти человека?

В коллекции музея хранятся уникальные документы на эту тему. Например, наставление 1880-х годов по работе урядника (чин полиции в царской России) на месте преступления или пособие по правильному вскрытию тела из XIX века. Интересен и советский довоенный учебник по дактилоскопии.

Хотя, наверное, интереснее не просто пособия или наставления, а реальный результат работы. Например, исследование эксперта по поводу смерти сына крестьянки в конце XIX века. Мальчик заболел, фельдшер выдал ему лекарство. Правда, как пишет эксперт, детям оно было противопоказано, и, скорее всего, некомпетентность фельдшера привела к трагическим последствиям.

"Есть и сообщение общественной важности. В 1891 году руководству губернии докладывают о появившемся в продаже опасном алкогольном напитке. Эксперт по результатам исследований настаивает внести его в список запрещенных", - рассказывает Владимир Саков.

Привлекали экспертов и к расследованию необычных дел. Вот, например, история с подделкой документов и векселей, произошедшая неподалеку от Гродно в конце XIX века. Специалисту, который вел расследование, в почерковедческой экспертизе помогал учитель чистописания. Вывод: подписи сделаны разной рукой.

Судебно-медицинская экспертиза и сегодня важное направление в работе экспертов. Владимир Саков показывает документ, касающийся вскрытия совершившей самоубийство женщины, жившей в середине XIX века. Проводивший его специалист не просто подтверждает факт суицида, но и делает выводы о причинах. Понятно, что в этом случае речь может идти лишь о предположениях…

Видов экспертиз сегодня десятки. Однако важно понимать, что в основе всех лежит комплексный научный подход. Эксперт не просто делает выводы, основываясь на каком-то личном мнении, а четко следует методологии. Ошибки или неточности недопустимы: результаты экспертизы зачастую имеют жизненно важное значение.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-