Отпросилась домой по болезни: в Гомельском районе восстановили права незаконно уволенной работницы

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельского района восстановил права незаконно уволенной работницы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Ответчиком по гражданскому делу проходило предприятие по озеленению. Истица подала иск о восстановлении ее на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Как было установлено, 3 августа 2021 года женщина была принята на работу начальником участка зеленого строительства Новобелицкого района в государственное предприятие с испытательным сроком 3 месяца. "17 августа, проработав несколько часов, работница уведомила нанимателя о плохом самочувствии и с его разрешения отправилась домой. С 17 по 23 августа находилась на листке нетрудоспособности. Однако согласно приказу от 17 августа на основании абзаца 2 п.7 ст.42 ТК работницу уволили за прогул, совершенный в этот день без уважительной причины. Истица посчитала увольнение незаконным. Она просила суд восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула в размере Br1417, а также возмещение морального вреда Br150 и судебные расходы", - рассказали в областном суде.

На суде женщина подтвердила документами: 17 августа отсутствовала на работе по болезни. Она предоставила листок нетрудоспособности. Время поступления звонка о вызове врача на дом и дату, когда был открыт листок нетрудоспособности, подтвердили в поликлинике. Суд установил, что женщина отсутствовала на работе по уважительной причине.

Решением суда Гомельского района исковые требования истицы удовлетворены в полном объеме. Женщину должны были восстановить в прежней должности и выплатить в ее пользу Br1473 - средний заработок за время вынужденного прогула, в качестве возмещения морального вреда - Br150. Также разрешен и вопрос о судебных расходах.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. "Изучив и проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, выслушав истицу и ее представителя, мнение прокурора, судебная коллегия Гомельского областного суда оставила решение суда без изменения", - разъяснили в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.-0-