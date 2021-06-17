Отработка ночной эвакуации и квест безопасности - в Витебском районе прошел рейд МЧС в летнем лагере

17 июня, Витебский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В летнем лагере "Магистраль" Витебского района во время надзорно-профилактического рейда работники УМЧС по Витебской области отработали ночную эвакуацию детей и персонала и провели с ребятами интерактивный квест на закрепление правил безопасности во время акции "Каникулы без дыма и огня", передает корреспондент БЕЛТА.

После срабатывания пожарной сигнализации мальчиков и девочек из корпусов и летних домиков вывели вожатые. Механизм и последовательность отлажены: все помещения, где размещались дети, за минуту опустели. На площадке вожатые доложили начальнику лагеря и представителю областного УМЧС, сколько детей в каждом отряде находится в зоне безопасности: всех эвакуировали, никого не забыли. Спасатели поблагодарили педсостав и ребят за четкие действия, отсутствие паники и еще раз напомнили детям, что в чрезвычайной ситуации нужно слушать взрослых, покидать здание вместе со всеми и сразу же сообщать, если кто-то отстал и попытался спрятаться от условного огня. Мальчики и девочки после беседы с работниками МЧС поучаствовали в играх и викторинах, где закрепили знания по пожарной безопасности, познакомились со спецтехникой спасателей, включая пневматическое оборудование для эвакуации людей из-под завалов и заблокированных автомобилей.

Для сотрудников оздоровительного лагеря спасатели устроили настоящий экзамен. Как использовать огнетушитель, можно ли с его помощью тушить электроприборы и при каких условиях, где находятся запасные выходы для эвакуации и кнопки пожарной сигнализации, как использовать средства индивидуальной защиты при задымлении - на все эти вопросы ответили и продемонстрировали, как будут действовать в случае ЧП, ответственные за безопасность и помощник повара.

"За последние 2 года в Витебской области в детских лагерях не произошло ни одного загорания и пожара. Такие действия по реагированию в случае ЧП отрабатываются с сотрудниками детских оздоровительных лагерей перед началом каждой смены и затем совместно с детьми в начале каждый смены. Это позволяет довести до автоматизма выполнение всех нужных действий, подготовить вожатых морально и психологически, дать понять, какая ответственность за жизни детей лежит на плечах каждого взрослого. Ребятам эти знания пригодятся затем в быту, ведь многие из них летом остаются одни в квартирах и домах", - сказала официальный представитель областного УМЧС Софья Глинская.

В Витебской области работники МЧС курируют 402 летних лагерях, включая загородные лагеря, пришкольные, палаточные и другие объекты, где отдыхают и оздоравливаются мальчики и девочки. До начала открытия первых смен в лагерях спасатели провели около 200 противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей, проинструктировали около 3 тыс. человек, добавила Софья Глинская.

Ребята, отдыхающие в лагере "Магистраль", рассказали, что многие из них летом проводят каникулы на дачах или вынуждены оставаться дома одни, пока родители работают. Они ответили на каверзные вопросы журналистов: что нужно брать с собой в случае пожара в лагере, с кем ходить на речку в деревне и кому звонить, если вдруг в квартире появился дым. К счастью, подрастающее поколение знает, что во время эвакуации спасать нужно прежде всего себя, а не вещи, на водоемы без присмотра взрослых - ни ногой, а о происшествии следует незамедлительно сообщать по единому номеру службы безопасности - 112.

Начальник подведомственного Витебскому отделению Белорусской железной дороги лагеря "Магистраль" Алексей Кравченко рассказал, что здесь за лето оздоравливаются около 1,2 тыс. ребят в возрасте от 6 до 14 лет - по 285 человек за смену. Безопасность детей стоит во главе угла. С вводом ограничений по COVID-19 не организуются родительские дни, а все развлекательные мероприятия при хорошей погоде проводятся на свежем воздухе. Хвойные деревья на территории лагеря насыщают воздух полезными веществами, поэтому преимущество отдается активности вне стен жилых корпусов. Чтобы обеспечить безопасность мальчиков и девочек на водоеме, их не водят на ближайшее озеро, а устанавливают пять надувных бассейнов, самые крупные из которых размером 5х5 м подходят и для купания старших ребят. Все подопечные остаются довольны, тем более что вода в бассейнах теплая в отличие от озерной, нагрев которой зависит от погоды и температуры воздуха.

"Что касается использования электроприборов и зарядки мобильников, то для этого в корпусах имеется отдельная бытовая комната для вожатых. Там находятся холодильник, микроволновка, утюг, фен, а также сетевой адаптер, через который раз в день под присмотром одного из взрослых заряжаются смартфоны детей. В спальных комнатах все розетки обесточены", - пояснил Алексей Кравченко.-0-