Отраслевой профсоюз Минской области направил на помощь медикам более Br370 тыс. с начала года

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения с начала года на борьбу с COVID-19 направила более Br372 тыс., сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе здравоохранения.

"Наши члены профсоюза находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, поэтому мы продолжаем оказывать материальную помощь работникам. На борьбу с COVID-19 с начала года направлено более Br372 тыс., из которых средства первичных профсоюзных организаций составили более Br299 тыс.", - рассказал председатель обкома отраслевого профсоюза Александр Дрейчук.

Он добавил, что с апреля по декабрь 2020 года за счет сформированного фонда профсоюз и первичные организации оказали помощь больницам в приобретении СИЗов, медицинской и бытовой техники, питания и выплаты материальной помощи на общую сумму почти Br614 тыс.

Итоги работы обсудили на 2-м пленуме Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Участники отметили, что для повышения правовых знаний и правой грамотности областной комитет проводил обучающие семинары в режиме видеоконференции. Профсоюзный актив рассмотрел 296 обращений работников по правовым вопросам, дал 1299 консультаций. По результатам проведенного общественного контроля членам отраслевого профсоюза возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств в сумме более Br11,5 тыс.-0-