Отраслевой профсоюз помог вернуть медикам Брестской области более Br79 тыс.

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения помогла вернуть медикам в 2021 году Br79 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист обкома отраслевого профсоюза Анастасия Сопина.

Представители Брестского обкома БПРЗ посетили в прошлом году 47 организаций. В ходе мониторинга изучались коллективные договоры и соответствие оплаты труда установленным требованиям законодательства. Были установлены факты необоснованно невыплаченных денежных вознаграждений. Все средства вернули медикам. Кроме того, специалисты провели 117 экспертиз проектов новых колдоговоров и дополнений к ним.

"Социально-экономические права работников организаций здравоохранения, выполнение коллективных договоров и соблюдение норм по режимам труда и отдыха - приоритетные направления работы БПРЗ. В этой связи на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения сроков выплаты заработной платы и правильности начисления доплат до уровня минимальной заработной платы", - подчеркнула главный специалист обкома отраслевого профсоюза. Она также отметила поддержку главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома в проведении согласованной социально-экономической политики и развитии социального партнерства.-0-