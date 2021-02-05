Отраслевой профсоюз удвоил число поощрительных выплат учащимся медколледжей Брестской области

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский обком профсоюза работников здравоохранения удвоил число выплат лучшим учащимся профильных учреждений образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме профсоюза работников здравоохранения.

Президиум областного комитета отраслевого профсоюза решил увеличить в два раза (до 20) общее количество единовременных поощрительных выплат учащимся профильных колледжей на I и II семестры 2021/2022 учебного года. Таким образом, финансовую поддержку в новом учебном году получат по 10 лучших учащихся - членов профсоюза Брестского и Пинского государственных медицинских колледжей. Размер вознаграждения останется на прежнем уровне и составит Br120.

"Такое решение принято для стимулирования учебной и общественной деятельности учащихся. На самом деле в колледжах довольно много ребят, которые подают пример своим сверстникам. Помимо высокой успеваемости, они вовлечены в общественную жизнь, активно участвуют в различных профсоюзных и волонтерских акциях, общественных мероприятиях. Мы хотим поддерживать их успехи", - отметили в обкоме отраслевого профсоюза.

Поощрительные выплаты от Брестской областной организации отраслевого профсоюза в феврале получат 12 учащихся - по 6 в Брестском и Пинском медколледжах. Причем за двух профсоюзных активистов - третьекурсников Егора Абрамчука из Пинска и Антона Скромника из Бреста - областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения ходатайствовала перед Республиканским комитетом.

В Брестской области единовременными выплатами учащихся медицинских колледжей дополнительно поощряют с 2013 года. Финансовые вознаграждения выплачиваются из средств областного и Республиканского комитетов Белорусского профсоюза работников здравоохранения.-0-