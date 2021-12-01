Отраслевой профсоюз в ноябре направил учреждениям здравоохранения Витебской области Br26 тыc.

1 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Семь учреждений здравоохранения Витебской области от отраслевого профсоюза получили в ноябре Br26 тыc. на укрепление материально-технической базы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Обком отраслевого профсоюза направил денежные средства семи региональным организациям. За счет спонсорской помощи будут укреплять материально-техническую базу Браславской и Толочинской центральных районных больниц (ЦРБ). В условиях оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 такая финансовая поддержка оказалась как нельзя кстати.

Безвозмездная спонсорская помощь также поступила в Ушачскую ЦРБ, Витебский областной госпиталь инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны "Юрцево", областную станцию переливания крови.

Профсоюзная безвозмездная денежная помощь была использована для приобретения необходимого оборудования и улучшения условий труда медиков. За спонсорские средства закупили электрокардиограф, оборудовали комнаты отдыха для работников нескольких учреждений здравоохранения, а также приобрели специальный контейнер для транспортировки вакцин от COVID-19. Кроме того, на эти средства по запросу медучреждений закупили компьютерную технику и другое необходимое в работе оборудование.

В отраслевом профсоюзе отметили, что обком продолжит работу по поддержке коллективов учреждений здравоохранения Витебщины, чтобы врачи и медперсонал могли трудиться в комфортных условиях и повышать уровень медицинских услуг на местах.-0-