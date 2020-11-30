Отраслевой профсоюз закупил для сельских фельдшеров Дятловского района электровелосипеды

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Гродненской области для сельских фельдшеров закупили электровелосипеды. Пилотный проект реализуется в Дятловском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Быстрее добираться по адресам смогут сотрудники Раклевичского и Меляховичского фельдшерско-акушерских пунктов. Расстояние до самых отдаленных деревень участков превышает 7 км. Даже на обычном велосипеде постоянно проделывать такой путь непросто, поэтому главврач Дятловской ЦРБ Олег Анцух предложил пересадить фельдшеров на электровелосипеды. Воплотить идею в жизнь помог отраслевой профсоюз.

На закупку транспорта Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения направила около Br3,6 тыс. Недавно председатель областного комитета Владислав Голяк передал электровелосипеды фельдшерам. "Областная организация отраслевого профсоюза уделяет большое внимание созданию комфортных условий труда для медиков и при необходимости помогает нанимателям в этой работе. В том числе выделяем учреждениям здравоохранения спонсорские средства на укрепление материально-технической базы", - отметил он.

При закупке велосипедов учитывали пожелания фельдшеров. Оборудован специальный багажник для фельдшерской сумки, установлены фонарь и зеркала. Электровелосипед прост в эксплуатации и обслуживании, заряжается от бытовой сети. Он может развивать скорость до 35 км/ч.

В Дятловском районе расположено 20 фельдшерско-акушерских пунктов, каждый обслуживает от 300 до 800 человек.-0-