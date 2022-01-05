Отраслевую лабораторию идентификации и промышленной робототехники открыли в БрГТУ

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном техническом университете сегодня открыли отраслевую лабораторию "Системы идентификации и промышленная робототехника", передает корреспондент БЕЛТА.

Ленточку перерезают Заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий и Ректор БрГТУ Александр Баханович

На создание и оснащение нового структурного подразделения вуза Брестский облисполком выделил из своего инновационного фонда Br500 тыс. Как отметил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, такое решение было принято с учетом больших наработок, которые уже есть у технического университета, наличия компетенций и специалистов. В лаборатории установлен роботизированный комплекс, камера технического зрения и другое современное оборудование, которое позволяет маркировать и идентифицировать продукцию, контролировать ее качество.

"Это позволяет решать несколько задач. Первое - помощь нашим предприятиям в моделировании технологических процессов, которые отвечают за маркировку и сопровождение продукции, что позволит минимизировать затраты на их организацию. Второе - это укрепление базы для подготовки специалистов. Мы ставим перед собой серьезные задачи по развитию области в текущем пятилетии и очень рассчитываем, что с помощью такой поддержки наши молодые люди принесут много новых идей, которые в перспективе будут внедрены в экономику региона", - подчеркнул Дмитрий Городецкий.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий

Команда лаборатории сформирована из студентов и выпускников факультета электронно-информационных систем и машиностроительного факультета. Научным руководителем подразделения выступил ректор БрГТУ доктор технических наук Александр Баханович. С его слов, возможности лаборатории позволяют решать актуальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские задачи в области машиностроения, информационных технологий и других направлений, а также повысить практико-ориентированность подготовки специалистов.

Ректор БрГТУ Александр Баханович

"Лаборатория с таким набором компетенций и выполнением функций - единственная в стране и решает очень важные государственные задачи. На этой площадке создается мультидисциплинарный кластер, который будет объединять машиностроение, робототехнику, IT-технологии, строительство - то есть основные направления, которыми славится наш вуз. В перспективе, в ближайшие несколько лет, в университете планируют создать еще 6 лабораторий", - отметил ректор.

Директор ЗАО «Брестский научно-технологический парк» Дмитрий Макарук и Ректор БрГТУ Александр Баханович

Только за прошлый год в партнерстве с ООО "Системы промышленной автоматизации" и ОДО "Юкола-Инфо-Брест" в БрГТУ созданы уникальные разработки, с помощью которых начали внедряться цифровые модели маркировки в СП "Санта Бремор", ОАО "Савушкин продукт", на фабрике "Брестское мороженое". Недавно университет подписал договор с Минским гормолзаводом №1 на выполнение полной автоматизации пяти производственных линий. Есть конкретные планы по сотрудничеству университета с ОАО "Белшина", компанией "Марко", Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Брестским мясокомбинатом.-0-

Фото Вадима Якубёнка