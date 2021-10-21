Отраслевые профсоюзы Брестской и Ростовской областей намерены развивать сотрудничество

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское областное объединение профсоюзов и Федерация профсоюзов Ростовской области подписали договор о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного объединения.

С этой миссией ростовская делегация специально приехала в Брест. Собственно, две региональные профсоюзные организации Беларуси и России пролонгировали договор от 2017 года, внеся в него определенные коррективы и дополнения. В частности, стороны намерены усилить работу на уровне отраслевых профсоюзов. Предполагается обмен опытом по актуальным профсоюзным проблемам в онлайн-режиме, а в постковидный период - и в очном формате.

"К сожалению, те негативные процессы, которые складывались в российской экономике на рубеже 2000-х годов, ослабили ряд наших отраслевых профсоюзов. В первую очередь это касается аграрного сектора и строительства. Это создает определенные трудности по защите правовых и социально-экономических интересов трудящихся. Брестская область сохраняет достаточно высокий охват профсоюзным членством и этот опыт нам важен", - отметил председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.

В новом договоре сделан акцент и на возможности взаимного использования санаторно-курортных баз профсоюзов. Стороны также договорились согласовывать свои действия и позицию в международных вопросах, в случаях необходимости - предоставлять на своей территории правовую и другую помощь и содействие членам профсоюзов другой страны.

"Международное сотрудничество важно для белорусских профсоюзов. Мы всегда готовы учиться профсоюзной работе у других и делиться своим опытом по самым разным направлениям деятельности. У нас давние контакты с Ростовской областью, и мы будем их укреплять. Уверен, что сотрудничество получится плодотворным", - сказал председатель Брестского областного объединения профсоюзов Николай Шум.

В настоящее время у областных организаций отраслевых профсоюзов Брестской области действует 10 договоров и соглашений, в том числе 4 - с организациями отраслевых профсоюзов России, 5 - Украины, 1 - Казахстана. Областное объединение профсоюзов сотрудничает с зарубежными профцентрами в рамках четырех действующих международных договоров - с федерациями профсоюзов Ростовской и Волынской областей, китайской провинции Хубэй и Конфедерацией профсоюзов города Хошимин (Вьетнам).-0-