Оценят скорость и качество: лучшего косца определят на празднике сенокоса в Ивьевском районе

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На празднике "Ліпнішкаўскія сенакосы" в Ивьевском районе определят лучшего косца региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Ивьевском райисполкоме.

Традиционный праздник агрогородок Липнишки проведет 12 июня. Начнется он в 16.00.

"Испокон веков первый сенокос для белорусов был праздничным событием, его ждали с нетерпением. Сегодня мы возрождаем традиции предков. Неслучайно центральным событием праздника станет районный конкурс по ручному сенокошению "Касец-2021", - рассказали в райисполкоме.

Организаторы отмечают, что принять участие в нем может любой желающий. Заявки уже принимаются. Например, желание поучаствовать выразили и представители местной власти, и руководители хозяйств региона. Участников ждут несколько испытаний. Например, для конкурсной программы надо интересно представить свою косу.

Впрочем, самое главное - показать свои умения на лугу. Каждому из участников необходимо будет скосить траву на площади около одной сотки. Оценят не только скорость работы, но и ее качество, высоту покоса.

На празднике организуют развлечения для всей семьи. Запланированы концерты, мастер-классы, дефиле шоу, работа аттракционов и выездная торговля.

Одной из изюминок праздника станет дегустация драников по рецепту, номинированному на статус нематериального культурного наследия.-0-