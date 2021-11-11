Овощехранилище горело в Столинском районе

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе горело овощехранилище, принадлежащее одному из крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информация о пожаре в деревне Плотница поступила 10 ноября в 17.25. К моменту прибытия спасателей из-под кровли здания размером 20х80 м шел дым, внутри наблюдалось горение. В помещении людей не было.

В результате огонь повредил овощехранилище 2020 года постройки и хранящуюся там продукцию. Никто не пострадал.

Специалисты выясняют причину пожара.-0-