Оздоровительные лагеря Минской области примут на зимних каникулах свыше 9,8 тыс. детей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 9,8 тыс. школьников отдохнут в оздоровительных лагерях Минской области на зимних каникулах, которые начались сегодня и продлятся до 7 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В лагерях дневного пребывания Минской области во время зимней оздоровительной кампании оздоровятся 9,84 тыс. детей. Для ребят подготовили многочисленные новогодние утренники, праздники, фестивали, смотры.

Так, ребят из Воложинского района ждет увлекательный проект "Планета детства" по изучению историко-культурного наследия малой родины. В программе - посещение историко-культурных мест Воложина: костела Святого Иосифа, церкви равноапостольных Константина и Елены, дворцово-паркового комплекса Тышкевичей, здания иешивы, дома известного фольклориста Старого Уласа. По итогам проекта будет проведена квест-игра "100 вопросов о малой родине", создана виртуальная экскурсия "Памятные уголки моей малой родины", разработан маршрут юного туриста "Воложин увлекательный".

Оздоровительные лагеря Дзержинского района пригласят любителей робототехники и информационных технологий в "Зимнюю IT-школу". Творческие ребята попробуют свои силы в проектах "Елочка - изумрудная иголочка", "Мультфильмы: что это?". Кроме того, каждый воспитанник сможет принять участие в новогодних праздниках, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях, походах и экскурсиях.

Новогоднее настроение, радость и веселье будут царить в Копыльском районе. В планах - игровые и развлекательные программы "Здравствуй, Новый год!", "Надо верить в чудеса", "Зимние приключения", КВН "Новогодние приключения". Школьников ждут интерактивная игра "Безопасность и мы", интеллектуальная игра "Веселые и находчивые", спортивно-развлекательная игра "Безопасная дорога", спортивный праздник "Белорусская зима".

"Новогодние сюрпризы" получат учащиеся Любанского района. Это проект, во время которого сказочные герои проведут для ребят мастер-класс в мастерской Деда Мороза, конкурс рисунков на снегу "Морозные узоры". Йети научит детей рисовать портрет снежного человека и лепить сказочные фигуры из снега, а Снежная королева даст ребятам советы, как уберечь себя от болезней и неприятных сюрпризов на дороге во время празднования Нового года.

Разнообразные по форме и содержанию мероприятия наполнят отдых детей Жодино, позволят каждому проявить свои способности, интересно и увлекательно провести зимние каникулы. Так, юных жодинцев ждет новогоднее ассорти "По сказочным дорожкам", спортивная эстафета "Победить Змея Горыныча", музыкальная гостиная "В блеске новогодних огней", конкурс "Новогодний гороскоп", игра-путешествие "Новогодний переполох", конкурс рисунков "Рождественское чудо", интеллектуальный турнир "Загадки Снежной королевы".

В Стародорожском районе 155 учащихся школ станут участниками "Дуэли двух королев", а учащиеся Столбцовского района побывают в "Зимнем городке". Новогоднюю развлекательную программу "Чудеса на Рождество" организуют для воспитанников Ждановичского детского дома

Кроме этого, во всех районах Минской области пройдут мероприятия проекта "Коридорные дети". Во время зимнего оздоровления детей, проживающих с родителями в общежитиях, пригласят к участию в кружках, секциях, объединениях по интересам, мастер-классах и занятиях.

Обратят внимание и на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Во время акции "Фликер-старт" ребята по собственным эскизам изготовят световозвращающие элементы и фликеры, отражающие специфику каждого района Минской области. Затем они смогут передать свои работы учащимся других учреждений образования района и районов-соседей. Проявив свои творческие способности, дети еще раз вспомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения.-0-